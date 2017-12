Cristóbal López intentó sin éxito una negociación antes de entregarse

Una mujer lo vio entrar en la casa de la ex esposa, pero la policía no lo encontró; finalmente concurrió con su abogado al Edificio Centinela

Cristóbal López, empresario. Foto: Archivo

La llamada llegó al 911 cuando la Justicia ya llevaba cinco horas buscando a Cristóbal López . Una voz de mujer decía haberlo visto entrar en una casa vecina, donde vivía un "empresario automotor", en plena ciudad de Buenos Aires. El juez ordenó ir a inspeccionar y resultó que no era la casa de un empresario, sino la de la ex mujer de López. Cuando llegaron, él no estaba.

Así lo informaron fuentes de la investigación, que desconocen qué hizo López ayer, después de que Julián Ercolini lo procesó con prisión preventiva. En los tribunales sólo cuentan que por la noche su defensa intentó una última gestión. No pretendían negociar, pero buscaban un gesto, alguna consideración teniendo en cuenta que iba a entregarse. No la consiguieron.

El acta dice que a las 0.45 de ayer, Cristóbal López se presentó en el Edificio Centinela. Llegó acompañado por su abogado, Alberto Beraldi, y fue trasladado a la Unidad 28, la alcaidía del subsuelo del Palacio de los Tribunales. Allí chequearon sus antecedentes, lo revisaron, le tomaron las huellas digitales, corroboraron que llegara sin lesiones. "Estaba normal", dijo un funcionario que fue informado de los trámites. Una fuente de la causa contó, en cambio, haber recibido el dato de que estaba muy mal en lo emocional, pero en el expediente no hay ninguna constancia de ello.

López siguió alojado en el subsuelo del Palacio hasta la tarde de ayer, cuando el Servicio Penitenciario dispuso que fuera trasladado a la cárcel federal de Ezeiza. López está en Ezeiza y Fabián de Sousa, su socio, en Marcos Paz. Ambos fueron detenidos por orden de Ercolini, quien consideró que participaron de una estafa al fisco porque su empresa Oil Combustibles se quedó con unos $ 8000 millones del impuesto al combustible que les cobraba a los clientes de sus estaciones de servicio y que debía entregarle al Estado. La idea era que López y De Sousa no estuvieran alojados juntos.

Seguramente, ambos compartirán pabellón con algún otro detenido que cumple prisión preventiva por presuntos hechos de corrupción del kirchnerismo. "Ahora ya comparten. Cabezas de serie no quedan más", ironizó un funcionario del Gobierno.

Las primeras 48 horas que pase en Ezeiza, López estará en el Hospital Penitenciario Central (HPC) para los controles de rutina. Como ya está procesado, no está previsto que sea trasladado en el corto plazo a los tribunales. Ercolini no tiene previsto volver a indagarlo.

Julián Ercolini, juez federal. Foto: Archivo

Ayer, el juez rechazó una presentación que había hecho su defensa. Consideró "abstracta" una eximición de prisión presentada por Beraldi anteayer. El escrito -un pedido de López para conservar la libertad- había llegado tarde, cuando ya pesaba sobre él la orden de detención, de acuerdo con el juez.

Después de los procesamientos de López, De Sousa y del ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, Ercolini debe resolver ahora las situaciones procesales de los demás funcionarios que dependían de Echegaray y que fueron indagados en este expediente.

Esa es la próxima etapa de la causa. Antes, el juez espera el resultado de una serie de medidas que están pendientes. En su fallo de anteayer, Ercolini ya hizo un primer juicio de valor sobre la intervención de los funcionarios que no cuestionaron los beneficios dados a Oil Combustibles. Cuando Echegaray invocó la actuación de ellos como una prueba en su favor, el juez dijo que sólo habían intervenido "para otorgarle al trámite apariencia de legalidad" y "diluir la responsabilidad" de Echegaray.

En una tercera etapa de este expediente, el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, planea apuntar contra otros directivos de Oil. Esto podría incluir, advierten fuentes del caso, las indagatorias -sin detenciones- de los hijos de López.

También está pendiente el sorteo del juez que investigará la presunta estafa que Ercolini denunció en su fallo. Según el juez, De Sousa y López vendieron acciones del Grupo Indalo en violación a la ley y eso, además de haber sido el motivo que determinó sus detenciones, debe ser investigado como una posible defraudación.

El juez y el procesado

Julián Ercolini

Juez federal

Decisión judicial

Procesó y ordenó la detención de Cristóbal López por administración fraudulenta agravada. No tiene previsto indagarlo, porque ya lo hizo en la causa. Ayer rechazó una presentación de la defensa de López, que pedía una eximición de prisión

Cristóbal López

Empresario

En prisión

Se entregó a las 0.45 de ayer en el Edificio Centinela, acompañado por su abogado. Fue llevado a la cárcel de Ezeiza, aunque pasará las primeras 48 horas en el hospital penitenciario. Su socio Fabián de Sousa fue conducido al penal de Marcos Paz