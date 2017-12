Nuevo cruce entre los jueces y el Gobierno por el pago de Ganancias

Garavano dijo que los magistrados no deben sentirse agredidos si se los obliga a abonar el impuesto

Germán Garavano. Foto: Archivo / Santiago Filipuzzi

El Gobierno y los jueces protagonizaron un nuevo contrapunto, esta vez por el debate sobre si los magistrados deberán o no pagar el impuesto a las ganancias.

Con la violencia que enmarcó la sesión del Congreso en la que se aprobó la reforma jubilatoria como telón de fondo, el debate sobre la exención de ganancias para los jueces afloró casi naturalmente. El contraste entre el recorte a los jubilados y el régimen de excepción de los magistrados se hizo evidente.

Y tuvo eco en la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados, donde el gremio que reúne a los jueces nacionales convocó a más de 400 personas en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero.

Fueron invitados el ministro de Justicia, Germán Garavano , y los principales funcionarios nacionales del área, como Pablo Clusellas, Nicolás Otamendi, Juan Mahiques y José Torello, asesor de Mauricio Macri .

La presidenta de la Asociación de Magistrados, la jueza de la Cámara Comercial, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, defendió la resistencia que realizó el gremio de los jueces ante los intentos del Gobierno de que pagaran impuesto a las ganancias. Y se ganó aplausos de los presentes.

El Gobierno logró que paguen ganancias los que se incorporan al Poder Judicial, pero desde fuera de la Justicia. Y no lo hacen ni los jueces ni los secretarios que ascienden. Para el Gobierno tiene gusto a poco. Para los jueces es una victoria.

Garavano no lo dejó pasar. Al tomar los micrófonos dijo que las tensiones entre los poderes eran naturales y que por eso los jueces "no deberían entender como una agresión si el Poder Ejecutivo aprueba una ley de impuesto a las ganancias". El tono cordial y ameno de su voz no ocultó lo que pareció una advertencia.

De inmediato, se levantó un murmullo entre los presentes, que lo acompañó durante el resto de su discurso.

Otra diferencia entre jueces y el Gobierno fue el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Díaz Cordero propuso un proyecto en el que la presidencia del cuerpo quede en manos de la Corte. El Gobierno adoptó otro proyecto, que no lo contempla.

