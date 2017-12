La opinión de Guillermo Barros Schelotto sobre el sorteo de la Libertadores y la situación de Carlos Tevez

El entrenador xeneize cree que todos los grupos del torneo continental son parejos y analizó a los dos rivales confirmados: Palmeiras y Alianza Lima

Guillermo Barros Schelotto vuelve a la Copa Libertadores con Boca. Foto: Captura FoxSports

El entrenador de Boca , Guillermo Barros Schelotto , dijo hoy que son "candidatos" por la "historia" a ganar la Copa Libertadores de América, tras conocerse los grupos de la próxima edición.

"Creo que los argentinos y los brasileños estamos un paso por encima de otras ligas, por historia, más que por actualidad. Boca por historia es candidato a ganarla, como el resto de los equipos del país y de Brasil", afirmó el "Mellizo" en una nota con Fox Sports.

Boca, que ganó seis ediciones y llegó a 10 finales continentales, compartirá el grupo 8 junto con Palmeiras de Brasil, Alianza Lima de Perú y el ganador 4 de las fases previas.

"Me parece que todos los grupos son parejos, no hay ninguno fácil. A nosotros nos tocará con Palmeiras, que ya tenemos una historia reciente. Además está Alianza Lima, que se hace fuerte de local, pero confío en el plantel", analizó el DT de Boca acerca de la zona que le tocará al conjunto boquense.

Barros Schelotto comentó que lo primero es "pasar la ronda inicial" y posteriormente pensar e ilusionarse "con el título".

#SorteoxFOX | Guillermo Barros Schelotto: "Los equipos argentinos y brasileños, por historia, están por encima de los otros y son candidatos a ganar la #LibertadoresxFOX" pic.twitter.com/e34ACJmt78&- FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 21 de diciembre de 2017

Por otro lado, el director técnico se refirió a la posible vuelta de Carlos Tevez, quien negocia su rescisión con Shanghai Shenua de China, y comentó: "Él debe solucionar su negociación con el club chino, no depende de nosotros y no hay nada avanzado, solamente la posibilidad de que rescinda en China y que venga o no. Estamos a la expectativa de qué decida".

"A Tevez no lo tengo en la cabeza porque la chance no depende de nosotros. Vamos a ver quién será el centrodelantero del equipo, lo veremos a medida que pasen los entrenamientos", explicó.

En esa misma línea, el platense, que formó parte del plantel "xeneize" en tres consagraciones de la copa (2000, 2001 y 2003), relativizó la posibilidad de sumar otros jugadores, ya que reconoció: "La situación de Emanuel Mas y de Julio Buffarini todavía no están avanzadas, si se vende algún jugador en ese puesto, se puede conseguir. Si no perdemos a nadie, estamos bien cubiertos en los sectores".

Finalmente, Guillermo Barros Schelotto respaldó a los arqueros Agustín Rossi y Guillermo Sara, al asegurar que tienen "jerarquía" para ocupar ese lugar.

Boca, actual campeón del fútbol argentino, encabeza la tabla de posiciones de la Superliga, con una distancia de tres unidades sobre su escolta San Lorenzo, y le sacó 15 puntos a su clásico rival, River Plate.