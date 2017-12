El ensayista y escritor opinó que quienes toman decisiones no comprenden que "los aumentos de tarifas o la disminución en las jubilaciones provocan una dificultad real en la vida cotidiana de la gente"

Alejandro Katz: "El Gobierno no entiende a las franjas medias y medias bajas"

El ensayista y escritor Alejandro Katz estuvo en Desde el Diván con Diego Sehinkman y se refirió a la violencia que inundó a la Argentina durante el debate por la reforma previsional. En línea con eso, dijo que, si bien "la manifestación popular y la protesta son dimensiones de la vida democrática", hay que "repudiar la violencia cuando intenta poner en crisis la gobernabilidad" porque eso atenta contra la democracia y es un acto "criminal".

Para él, el Gobierno no está actuando bien con las fuerzas de seguridad y "vulneró la idea de Justicia que opera" en la cultura argentina dado que le pide esfuerzos a los jubilados pero "hay sectores que gozan de privilegios y no están siendo afectados". En relación a esto, Katz opinó que quienes toman decisiones no comprenden que los aumentos de tarifas o la disminución en las jubilaciones "provocan una dificultad real en la vida cotidiana de la gente".

Y detalló: "El Gobierno entiende cuál es la exigencia del capital y cuáles son las necesidades de los sectores vulneables de la sociedad y hace esfuerzos para atenderlas pero no entiende esas franjas medias y medias bajas para las cuales la oscilación en la aguja del ingreso o del costo hace una diferencia real".

"El Gobierno está regulando la velocidad del cambio que son inevitables y lo hacen de un modo gradual y yo creo que ese es un modo justo porque protege a los que tienen menos recursos para adaptarse rápidamente", opinó.

Más adelante, catalogó a "la izquierda que se expresó en la plaza del Congreso" como "deleznable, sectaria, facciosa y dogmática" y disparó: "Se ha probado violenta de un modo en que no creíamos que lo seguía siendo y que lo fuera". Sin embargo, reivindico a "la izquierda democrática que contribuyó a mejorar la calidad de nuestra sociedad y que introdujo ideas de Justicia, de igualdad y de derechos" aunque dijo que este sector está hoy "muy adelgazado".

