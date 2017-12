Lo que me dejó la infancia

Cuando era una niña mi madre y yo nos mudamos de casa más de 20 veces. Podía suceder que, durante un año, mi cama cubierta de sábanas con frutillitas estuviera en un dormitorio al lado de otras en donde dormían más niñas y, al año siguiente, me encontrara acomodando mis juguetes en algún rincón de una casa ubicada en a un pueblo rural a las afuera de San Pablo.

No era una cuestión de dinero. Nuestras vidas nómades y en comunidad eran parte de la filosofía de vida que mi madre había elegido para nosotras. Si tengo que nombrar todas las casas donde viví, tendría que hacer una lista que empezara por la de mi padre, en San Pablo, luego el departamento con vista al río en Olivos, la casa ribereña sobre pilotes en el bajo, el ph frente a las vías de tren en La Lucila, la quinta con pileta en Pacheco, la casa de Florida y seguir.

El otro día me preguntaba qué rastros de esa infancia desarraigada han quedado en mí. Supongo que en esos años nació mi facilidad para adaptarme a los cambios de rumbo, con la misma naturalidad de un niño cuando lo llevan a jugar a una plaza que no conoce. O, quizás, debido a esa cotidianidad impredecible decidí, ya de grande, pasar largos años viajando, segura de que nada malo podía pasar.

Reconozco, muchas veces, ese pasado en mi presente. Como el día en que compré mi primera heladera y sentí que me traicionaba, porque ya no podía partir con tanta liviandad. Porque ya no podría irme con tanta liviandad.

Ahora vivo en una casa en Don Torcuato y tengo heladera, lavarropa, sillones, plantas. Sin embargo, esta estabilidad vacía de adrenalina que tantos desean a mí me genera incertidumbre, miedo y un esfuerzo constante para aceptarla sin prejuicios, como un modo de vida posible.