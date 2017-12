Martín Lousteau, tras la agresión recibida en el Bapro por la reforma jubilatoria: "Subestimé la situación, no me la esperaba"

El diputado nacional fue increpado por un grupo de manifestantes que protestaban contra la reforma del régimen jubilatorio del Banco de la Provincia

Martín Lousteau, tras la agresión recibida: "Subestimé la situación, no me la esperaba". Foto: LA NACION / Matías Aimar

El diputado nacional Martín Lousteau vivió un momento tenso ayer por la tarde cuando fue agredido por un grupo de manifestantes que protestaban contra la reforma del régimen jubilatorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en las inmediaciones del Congreso Nacional.

El funcionario reveló en declaraciones televisivas que subestimó la situación. "Salí del subte y vi que la manifestación era del Banco Provincia y me acerqué, porque yo fui presidente. Al principio algunos me aplaudieron y me pidieron que los ayude con lo que les estaba haciendo. Pero de golpe vino un grupo de violentos a increparme", contó el diputado que explicó que nunca pensó que podía pasarle algo así que porque se considera "una persona bastante moderada", que en la peores crisis no insulta ni chicanea.

"Hoy [ayer] recibí mucha solidaridad y repudio por Twitter. Pero la verdad más que repudiarlo, aquellos que tenemos una responsabilidad pública tenemos que reflexionar en qué medida estamos alimentando este estado de ánimo o contribuimos para apaciguarlo, porque sino estas situaciones pueden escalar y terminar en otra cosa peor", manifestó Lousteau en la mesa de Animales Sueltos.

Agredieron a Martín Lousteau en la calle

cerrar

El diputado nacional de Evolución Radical consideró que en Argentina se vive la política "como si fuera una guerra". Y agregó: "Estamos construyendo entre todos, un estado de ánimo bastante tensionado en la Argentina y en mi opinión bastante peligroso. Hay una degradación permanente, lo que demuestra que la calidad democrática está cada vez peor" .

Previamente, en declaraciones a TN, Lousteau consideró que "siempre se rescata a la democracia, pero el Estado ha perdido potencia para resolver problemas" y agregó: "Esto viene de 34 años de fallas. Porque en todos estos años la democracia nuestra no resolvió la inseguridad, la salud, la infraestructura, ni la justicia, sino que la empeoró".

La Bancaria se solidarizó con Lousteau

Además del comunicado que difundieron ayer, el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, repudió hoy la agresión sufrida ayer por el diputado y señaló que la protesta en la que se produjo no fue convocada por su sindicato. "Lo más importante es repudiar la violencia", afirmó el líder bancario en declaraciones a radio Con Vos. "No fue convocada esa marcha por La Bancaria. Se dio en una situación ajena a nuestro control", añadió.