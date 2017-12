El 2017 de los Pumas y lo que vendrá: el calendario pensando en el Mundial y el futuro de Daniel Hourcade

Culminó el peor año del seleccionado argentino desde que lo dirige el tucumano; todo para mejorar en lo que vendrá

En días de descanso y planificación, jugadores y cuerpo técnico saben internamente que el 2017 quedará en el olvido para el seleccionado nacional de rugby. El equipo conducido actualmente por Daniel Hourcade , quien aún no tiene el futuro definido, sufrió su peor actuación desde que el tucumano se hizo cargo del seleccionado allí por el año 2013, cuando reemplazó en el cargo a Santiago Phelan.

El 2017 no fue malo solamente desde el punto de vista de los resultados, sino también porque el equipo argentino no supo profundizar un estilo de juego. Retrocedió en algunas cuestiones como el trabajo en las formaciones fijas -el scrum, el punto más claro- y además tampoco pudo encontrar variantes cuando los resultados le fueron adversos. Por eso, el 2018 debería ser un año de mayor crecimiento para Los Pumas. Más aún si se tiene en cuenta que será el último calendario completo antes del Mundial de Japón 2019, donde en la primera mitad del año el seleccionado jugará un Rugby Championship reducido.

Lo primero que deberá resolver la UAR con respecto a los Pumas en el 2018 será la cuestión central: el entrenador. El contrato de Daniel Hourcade finaliza el 31 de diciembre y el propio entrenador dijo que no renovará hasta que se realicen las elecciones en la Unión Argentina de Rugby, en marzo. El tucumano pidió que su continuidad esté ligada a quién suceda en el cargo al rosarino Carlos Araujo. La duda de si seguirá en el puesto, o no, pasa, según el propio Hourcade, por tener o no el apoyo dirigencial para realizar el trabajo y no tanto de los resultados.

Más allá de lo que suceda con el futuro de Hourcade, el año del equipo argentino arrancará el próximo 4 de enero con la preparación para el Super Rugby. Esa será la fecha en la que los jugadores de los Jaguares -la base del equipo de los Pumas- se reunirá para comenzar a trabajar pensando en su participación en el torneo del hemisferio sur que comenzará el próximo 17 de febrero. Será la tercera participación del equipo argentino en el campeonato. En los dos años anteriores no logró acceder a los cuartos de final. Fueron apenas cuatro triunfos en 2016 y siete este año. Para el 2018 los Jaguares tendrán cambio de entrenador: Raúl Aspirina Pérez, ex ayudante y hombre del riñón de Hourcade, será reemplazado por Mario Ledesma, quien viene de ser entrenador de scrum nada menos que de los Wallabies.

Si analizamos el año de los Pumas en términos numéricos, el seleccionado argentino sufrió 10 derrotas y apenas dos triunfos. Fueron Georgia e Italia los dos únicos rivales a los que venció la Argentina. Incluso, la victoria en noviembre contra los italianos significó la primera en los últimos 18 partidos disputados ante rivales del Tier 1, integrado por los equipos del Seis Naciones y los cuatro del Rugby Championship. Fue para el seleccionado la peor actuación en el Rugby Championship, donde terminaron con seis derrotas. Si bien no es la primera vez que pierden todos los partidos en el torneo, esta vez no sumaron ninguna unidad.

Técnico por un lado y resultados por el otro. En el 2018 los Jaguares y los Pumas deberán cuidarse, junto con el trabajo de la UAR, de no sufrir más el exilio de jugadores al exterior. Hoy la regla es clara: juegan en los Pumas aquellos que tengan contrato con la Unión. Recién para el Mundial 2019 liberarán el cupo a los que estén en Europa. Mientras tanto, la base es la que está aquí. En los últimos días del año se confirmó la salida de Lucas Noguera Paz, uno de los primeras líneas que había conseguido titularidad y regularidad en el seleccionado. Es una baja más para un equipo que, por decisión dirigencial, no cuenta con aquellos rugbiers que no tengan contrato, como es el caso de Juan Figallo, Juan Imhoff o Facundo Isa.

Entrenador por un lado y jugadores por el otro. Será una primera parte intensa para el seleccionado argentino que comenzará su 2018 en la ventana de junio. Dos partidos ante Gales y uno contra Escocia, los tres en el país, todavía sin sedes confirmadas. Luego tendrá en Rugby Championship con visitas a Durban, Nelson y Gold Coast, más los tres partidos en el país, que aún no tienen lugar definido. El año cerrará con la ventana de noviembre contra Irlanda (Dublin), Francia y Escocia (Edimburgo). Será una buena prueba pensando en el Mundial de 2019, donde la Argentina tendrá un grupo muy complicado, con Francia, Inglaterra, Tonga y Estados Unidos.

Hindú, el campeón del 2017

Hindú, el gran ganador del 2017. Foto: Archivo

El año que pasó volvió a tener a Hindú como el máximo exponente, ya no sólo del rugby de Buenos Aires, sino del de todo el país. El equipo de Don Torcuato se consagró en el Top 12 de la URBA y en el Nacional de Clubes.

La supremacía de Hindú ya es abrumadora. En la URBA ganó cuatro títulos seguidos entre 2006 y 2009. Se ausentó de las definiciones de 2010 y 2011 para llegar a seis finales seguidas, con cuatro campeonatos (2012, 2014, 2015 y 2017) y dos caídas (CUBA en 2013 y Belgrano el año pasado). En el Nacional de Clubes, con su victoria en el 2017, se coronó tricampeón.