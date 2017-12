La Copa Libertadores 2018 entregará US$ 103,8 millones en premios: cuánto se lleva el campeón

La Conmebol anunció un incremento del 100% para el que levante el trofeo más importante del continente; comienza el 22 de enero, con siete equipos argentinos

Si bien la pelota no empezó a rodar, la Copa Libertadores 2018 ya se palpita. Además del sorteo de los grupos y los cruces para los 47 equipos participantes del torneo realizado ayer en la sede de la Conmebol en Luque (Paraguay), la entidad ya confirmó los montos que recibirá cada equipo por su participación, con incrementos de hasta el 100% para quienes lleguen a las instancias finales.

En total, el torneo de clubes más importante del continente repartirá premios por US$ 103.850.000, cifra que representa un crecimiento de alrededor de US$ 5 millones en comparación con el total que se entregó en la edición 2017.

La mayor suba se dará entre los equipos que lleguen a las instancias definitorias. El campeón de 2018, que además conseguirá disputar el Mundial de Clubes, se llevará un premio de US$ 6 millones por ganar esa final, que duplica los US$ 3 millones que recibió Gremio por su título este año.

Foto: AFP

Lo mismo ocurrirá para quien pierda la final. Este año, Lanús se llevó un cheque de US$ 1,5 millones, mientras que el subcampeón de la Libertadores en 2018 recibirá US$ 3 millones.

El monto mínimo será de US$ 250 mil dólares. Ese será el premio para todos los equipos que disputen la primera fase. En las siguientes instancias previas, el monto se incrementa a US$ 400.000.

Luego, ya en la fase de grupos, cada equipo percibirá en total US$ 1,8 millones, correspondientes al bono de US$ 600.000 por cada partido disputado como local.

Para los clasificados a octavos de final, el premio es de US$ 750.000, mientras que aquellos que superen esa instancia y lleguen a cuartos de final también recibirán US$ 950.000 de la Conmebol. En tanto, la clasificación a semifinales dejará a cada equipo un premio de US$ 1.350.000.