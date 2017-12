Operativo fin de año: el Gobierno refuerza contactos en el conurbano para evitar disturbios

Dialoga con dirigentes piqueteros y del PJ, pero teme por grupos inorgánicos y "banditas narco"; antes de la violencia en el Congreso había dispuesto 1700 policías más en zonas calientes y desplegó 700 mil cajas navideñas; intentos de saqueos en Luján

Vidal y Ritondo extreman cuidados en el conurbano. Foto: Archivo

Luego de las escenas de violencia explícita que dejó el Congreso y los intentos de saqueos ocurridos ayer en Luján y Trelew (Chubut), la Casa Rosada y la gobernación bonaerense extremaron los recaudos para comunicar que la situación está controlada y que no existe una "alerta" en el horizonte. Evitar el efecto contagio es el objetivo. Pero, al mismo tiempo, renovaron los contactos con referentes sociales para saber si esa calma sigue siendo sustentable.

El Gobierno refuerza controles para evitar disturbios y saqueos en el Conurbano

Después de esos llamados, el diagnóstico en Cambiemos volvió al plano inicial. El que se tenía antes de la discusión por la reforma previsional y los asaltos en banda de ayer: que los actores "consolidados" de la política, los punteros del PJ y los dirigentes piqueteros están colaborando para evitar desmanes. "No hay plafón social para desórdenes", analizan en el Gobierno. Reconocen, incluso, que era la situación temida en diciembre del año pasado, luego del impacto del ajuste de tarifas, las suspensiones y despidos en el conurbano.

Ayer hubo un intento de saqueo en Luján. Foto: Télam

El problema para el oficialismo es que los actores políticos y sociales con los que tiene contacto no monopolizan el escenario territorial desde hace años. "Ninguno de los actores políticos quiere encender la mecha porque nadie la puede apagar después. Pero esto ya no es más UCR vs PJ. Ahora, además de las organizaciones sociales, el peronismo o el trotskismo, en los barrios hay banditas de narcos, lúmpenes y grupos de izquierdas varias que no están consolidados. Nadie domina esos sectores", resume el escenario un funcionario nacional con años de trabajo barrial.

El perfil de los 17 detenidos ayer en Luján sirvió para que el Ministerio de Seguridad bonaerense, al mando de Cristian Ritondo , calmara ansiedades en el gobierno de María Eugenia Vidal . No se encontraron "rastros" políticos ni pertenencias partidarias entre los 16 adultos que intentaron ingresar al Walmart y luego asaltaron un camión de lácteos y otro de hacienda. Un menor y uno de los adultos fueron liberados ayer mismo. El resto estaba siendo indagado esta mañana y se espera que recupere la libertad en breve. Otra vez, para evitar alterar los ánimos en la zona.

El operativo de seguridad para las fiestas planteado antes de los disturbios de esta semana contempla un refuerzo de 1700 policías en el conurbano bonaerense (principalmente el sur y oeste), la costa atlántica y algunos centros urbanos del interior.

En Trelew, el intento de asalto al supermercado Changomás dejó siete detenidos. Nunca se concretó el saqueo porque la policía detectó la convocatoria en redes sociales y se anticipó. El gobierno de Chubut dispuso reforzar la custodia en los centros comerciales hasta los primeros días de enero.

En Buenos Aries, la estrategia sería distinta: evitar que la presencia policial sea evidente. "No se va a montar guardia frente a los supermercados, sino que se dispondrán patrulleros a poca distancia", indicaron a LA NACION desde La Plata. Nuevamente, lo que se busca es evitar la idea de riesgo o alerta ante posibles saqueos. El contagio.

Las violentas imágenes que dejó la manifestación y la represión policial frente al Congreso por la votación de la reforma previsional no ayudaron en ese sentido, admiten desde Cambiemos. Tampoco las últimas expresiones de la vicepresidenta. "La violencia que vivimos esta semana se puede volver a repetir", dijo Gabriela Michetti .

"Siempre en este clima, algunos vivos aprovechan para saqueos particulares, pero no lo extendería como la consecuencia de un caos social que no existe", corrigió esta mañana el jefe de senadores nacionales de Pro, Humberto Schiavoni, a radio Télam.

Para los dirigentes sociales que caminan los barrios, el problema es otro: que el problema existe. "Las organizaciones estamos colaborando para contener los ánimos, pero el tema es que hay necesidades reales en los barrios, al mismo tiempo que banditas narco y grupos sin centralidad siempre dispuestos a cualquier cosa", le dijo a LA NACION Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.

El dirigente social volvió a poner el eje en la reforma previsional, que implicará un aumento menor al que esperaban millones de beneficiarios de la AUH y planes sociales. "La reforma generó un problema que no estaba, porque en los barrios, por más que no se conozcan los detalles de la ley, se instaló que la reforma perjudica a los pobres. Las imágenes de la represión tampoco ayudaron", agregó.

1700 efectivos más para evitar disturbios

Desde antes de la discusión de la reforma previsional, el Gobierno nacional y la administración de Vidal habían montado un esquema de coordinación para buscar un cierre de año en paz. Una pata de ese operativo pasa por la seguridad. La otra, por la asistencia social.

El secretario de Seguridad Interior de la Nación, Gerardo Milman, coordina los contactos con los ministerios de seguridad provinciales para evitar saqueos. Milman y su equipo no respondieron las consultas de LA NACION.

A nivel provincial, Ritondo encabeza un esquema que triangula información con los intendentes bonaerenses, las departamentales policiales y el área de cibercrimen, que busca identificar convocatorias a saqueos en las redes sociales. El lunes, de hecho, el ministro presentó una denuncia para que se investigue esos grupos en la justicia federal de La Plata.

El operativo de seguridad para las fiestas planteado antes de los disturbios de esta semana contempla un refuerzo de 1700 policías en el conurbano (principalmente el sur y oeste), la costa atlántica y algunos centros urbanos del interior.

"Los oficiales de este refuerzo en seguridad realizarán tareas de vigilancia en los principales centros comerciales de cada localidad con el objetivo de prevenir delitos, faltas e incidentes. Para ello, se implementarán operativos de saturación, operativos de control en la vía pública, planeamientos antidisturbios", señalaron desde el Ministerio.

$ 2200 para cooperativistas y 1,2 millones de kits navideños

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley dispuso la entrega en todo el país de 1,2 millones de "kits" navideños, con cinco productos: pan dulce, budín, garrapiñada, turrón y lata de coctel de frutas. La mitad de esa ayuda irá a parar a la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, al mando de Santiago López Medrano, entregó otras 150 mil cajas navideñas a través de las Casas de Encuentro Comunitario, el programa Envión, las Unidades de Desarrollo Infantil y clubes de barrio.

Las cajas navideñas se suman a los mil millones de pesos que implican los programas sociales bonaerenses (Servicio Alimentario Escolar, Más Vida, Envión, Talleres protegidos, entre otros), además de un millón de kilos de alimentos que se destinan a comedores, merenderos y familias.

El otro gran incentivo para la paz social llegará mañana, cuando Desarrollo Social de la Nación pague el bono de fin de año ("plus", prefieren en el Gobierno) a medio millón de beneficiarios de planes de empleo social, principalmente agrupados a través de cooperativas barriales. Serán 2200 pesos por beneficiario. De ahí también la urgencia de Vidal y la Casa Rosada para que los bancos dieron por terminado los paros planteados.

Esta tarde se espera una nueva reunión de Vidal con Ritondo, López Medrano y el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, para analizar las jornadas finales antes de la Navidad. Horas para estar atentos.