Leopoldo Moreau: "Bazán ha sido víctima del grupo en el que trabaja, que proclamó el periodismo de guerra"

En el recinto de la Cámara de Diputados, el legislador del kirchnerismo se refirió a la agresión que el periodista, quien trabaja en TN, sufrió el lunes en las inmediaciones del Congreso

Leopoldo Moreau: "Bazán ha sido víctima del grupo donde trabaja, que proclamó el periodismo de guerr

"[Julio] Bazán ha sido víctima del grupo en el que trabaja, que proclamó el periodismo de guerra". El diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente para la Victoria-PJ-Buenos Aires) se refirió así al periodista Julio Bazán, quien trabaja en el canal TN del Grupo Clarín y quien el lunes fue agredido en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras se debatía la reforma previsional.

Esta tarde, en su intervención en el recinto de la Cámara de Diputados durante el tratamiento del Consenso Fiscal, el proyecto sobre responsabilidad fiscal, el Presupuesto 2018 y la prórroga del impuesto al cheque, Moreau dijo que Bazán fue "víctima de la violencia institucional" que TN "alimentó".

"Por supuesto que soy solidario con [Julio] Bazán, pero Bazán es también víctima de la violencia institucional que significa que su medio de comunicación fue uno de los que más alimentó durante años con sus zócalos esas manifestaciones que en las calles fueron generando un clima político de confrontación", sostuvo.

Según Moreau, "Bazán no solamente ha sido víctima de un grupo de inadaptados", sino que también "ha sido víctima del grupo en el que trabaja, que proclamó el periodismo de guerra".

"Eso también es violencia. El periodismo de guerra es una manifestación que también altera el proceso democrático. Entonces nos tenemos que hacer cargo...", soltó.

El lunes, Bazán cubrió las protestas y la violencia en las inmediaciones del Congreso y fue agredido con piedras, patadas y ceniza caliente. "Tengo la boca quemada por la ceniza caliente, que no me quemó la piel de la cara o el cuerpo pero sí me produjo ampollas y quemaduras internas de la boca", contó el periodista. Además, tuvieron que suturarlo en la cabeza.