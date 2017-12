Javier Pastore quiere salir de PSG para tener chances de ir al Mundial: los gritos del público de París para que se quede

El argentino podría haber jugado su último partido con la camiseta de PSG; quiere sumar mayor rodaje y con los nuevos jugadores que llegaron al club tendrá menos oportunidades de ser titular

Foto: AFP

El partido que este miércoles disputó PSG frente a Caen podría haber sido el último jugado por Javier Pastore con la camiseta del club de París. Según el diario local Le Parisien el volante quiere irse a sumar más minutos de juego a un nuevo club, que podría ser Inter de Milán. "Me voy a ir el próximo mes", según ese medio, fue el mensaje de Pastore a su círculo más íntimo dentro del vestuario.

El jugador, que llegó a París en 2011 a cambio de 42 millones de euros pagados a Palermo, siente que no suma los suficientes minutos de juego para poder aspirar a estar en la lista de los 23 jugadores que viajen a Rusia para disputar el Mundial con la selección argentina. Además sostiene dentro de su circulo íntimo que la calidad de los partidos que le ha tocado disputar no son de la calidad que él busca y necesita para asipirar a más. Si bien de los útlimos siete partidos fue titular en cinco.

"No me dijo que quería irse", dijo el entrenador Unai Emery . "Él está muy involucrado y me gusta. Esta miércoles puso presión en el medio, estableció un buen enlace con nuestra defensa... Es importante para nosotros ", describió el DT, luego de la victoria de PSG 3-1.

Si bien no hay nada confirmado, las sospechas crecen en el Parque de los Príncipes, donde en la noche del miércoles se oyó desde las tribunas: "¡Pastore en París!", a modo de convencerlo de que no emigre a otro club.