Destacados de la semana

El arte de tapa: Vol. III, Güacho. La banda platense de blues y rock volado completó su trilogía de la mejor manera, con un disco potente e intenso por donde se lo mire. Inclusive, desde su arte, con una pirámide para armar. Adentro, una imagen del trío con telón de bosque de fondo (gentileza del escenógrafo del Teatro Argentino y cómplice de Güacho, Lucas Borzi), suma imaginería mística. Una belleza de colección.

El cover: "Red Right Hand", de Nick Cave & The Bad Seeds, por Iggy Pop y Jarvis Cocker. Esta dupla impensada se unió para grabar una nueva versión del tema de Cave que, temporada tras temporada, sirve de cortina de la serie de la televisión británica Peaky Blinders. No es la primera vez que esta canción es homenajeada por otro artista. En 2009, los Arctic Monkeys ya habían grabado una versión de este tema, registrado originalmente por el australiano y su banda en 1994, y lo incluyeron en su disco Humbug.