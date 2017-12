El empleado de la sección "Electrodomésticos" de un gran hipermercado tiene todo el poder en sus manos. Es el encargado de las góndolas de audio, por lo tanto decide qué se escucha, cuándo se escucha y a qué volumen. La última semana tuvo un problema con los empleados del sector atención al público. "Son adeptos a la cumbia villera", apunta. Y él contraataca con death metal; para que "ellos sepan lo que es la música", dice, en medio de una marea de sonido que sale de los parlantes gigantes que vende. Con menos decibeles habría sido más fácil entenderlo.

Foto: Juan Monasterio

La actitud que tenemos frente a la música no determina su calidad pero sí la manera como nos conectamos con ella.(Y con los demás, claro.)

El nuevo disco del pianista y compositor Carlos "Negro" Aguirre se llama Calma (algo que el vendedor evidentemente no tiene) y es de esos discos que si uno hace sonar de fondo, como para que acompañe pero no moleste otra actividad seguramente importante que estemos realizando, bien podría ser catalogado como esos discos de easy listening que suenan en un hipermercado, en el lobby de un hotel o en el ascensor de un departamento caro.

Pero Calma no fue concebido con esa finalidad. Por eso, si nos sentamos a escucharlo vamos a descubrir un álbum maravilloso y una clase de música a partir de un trío de piano, batería y contrabajo que Aguirre construyó pacientemente con sus socios Fernando Silva y Luciano Cuviello.

La calma como un estado musical es el horizonte buscado y alcanzado. Y esa clase de música que puede ser este disco es accesible tanto para los músicos como para los que no saben ubicar un do en un pentagrama con clave de sol. Apenas comenzado el CD, en el segundo tema, "Las flores de Rosalía", Aguirre traza un camino donde la melodía se extiende en una capa armónica que puede deleitar tanto a los iniciados en la música como a los que no saben tocar un instrumento (que son la mayoría).

Basta cerrar los ojos para dejarse llevar por un sendero que se aproxima a las orillas de jazz en la acepción más amplia que tenga el término. Porque lo curioso es que Aguirre armó un trío de jazz pero no es este estrictamente un álbum de jazz. No fue su intención; tampoco el resultado. La intención fue buscar la calma como un estado musical que se pueda trasladar a quienes escuchan las siete piezas de este disco.

La belleza, la elegancia, el detalle. Todo eso se descubre en una escucha que no requiere especialización, alcanza con que, simplemente, sea atenta. Y si es acompañada por el arte de tapa del CD, mucho mejor. Porque allí se pueden leer un par de comentarios sobre el contenido de la producción, y eso puede generar nuevas maneras de escuchar los temas.

En las dos últimas décadas Aguirre se fue convirtiendo en una especie figura de referencia de la música del Litoral. El sonido del Paraná que llevan sus composiciones, el refinamiento de sus armonías y su tan particular expresión del ritmo sobre las teclas del piano lo definen como el gran artista que es.

Por momentos parece una especie de antihéroe que podría haber conquistado el mundo desde su piano, pero prefirió quedarse en su terruño. Pero más llamativo es pensar que la trascendencia se consigue de una sola manera. No es así.

Hay una prédica tácita que ahora lleva la gramática de su trío (Fernando Silva toca el contrabajo, Luciano Cuviello, la batería). La música de Aguirre trasciende de la manera más discreta, honesta, independiente y sin especulaciones. Y este disco -que parece una excepción por ese antojo de trabajarlo desde un trío de jazz, aunque no sea ese el cauce natural de su río-, será uno de esos álbumes de referencia para muchos de sus colegas. Y para el oyente común: un bello hallazgo y un medio, para alcanzar la calma.