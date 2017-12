Los tracks de 2017 (edición internacional)

1 "Everything Now"

Arcade Fire

El tema presentación del último álbum de los canadienses adelantó su espíritu bailable. Hit instantáneo que este año hasta disfrutamos en vivo.

2 "Call The Police"

LCD Soundsystem

El esperado regreso de la banda de James Murphy logra su punto más alto en esta pieza de épica perfecta.

3 "Say Something Loving"

The XX

El trío británico editó este año un álbum fresco y juguetón, que renovó su sonido minimalista y que, como en este tema, hasta se anima a samplear a unos imposibles Alessi Brothers.

4 "Shape of You"

Ed Sheeran

Con este hitazo, el "Colo" pegó otra vez en el centro de la pista de baile y se alzó con varios récords de reproducciones en las plataformas de streaming.

5 "Look What You Made Me Do"

Taylor Swift

La niña bonita se pone oscura y sale a bailar vestida de negro. El video de este hit de 2017 se convirtió en el más visto en la historia de YouTube en un solo día, con 43 millones de reproducciones.

6 "Smile"

Gregory Porter

Poco después de su paso por el país, donde presentó su disco Take Me To The Alley, este crooner del siglo XXI lanzó un disco homenaje a Nat King Cole, Nat "King" Cole & Me, en el que se incluye esta pieza de salón.

7 "DNA"

Kendrick Lamar

El rapero volvió a estar entre lo mejor del año con un disco tan afilado como su predecesor, pero explorando aún más su ADN.

8 "Ascension"

Gorillaz

Explosivo arranque del álbum que devolvió a Gorillaz a los estudios y a las giras, con Vincent Staples como estrella rapera: "El cielo se está cayendo, baby".

9 "Show You The Way "

Thundercat

Groove, groove y más groove de la mano y la voz de Stephen Brune, el hombre detrás de este proyecto que colaboró en discos de Erykah Badu, Kendrick Lamar, su amigo Kamasi Washington, Flying Lotus y hasta Suicidal Tendencies.

10 "3 AM (Pull Up)"

Charli XCX

Una historia de amor "que es mejor que el éxtasis", tal como canta la inglesa con frescura, autotune y en colaboración con la danesa MØ.

11 "Weapons of Distraction"

Thievery Corporation

Rob Garza y Eric Hilton conformaron su álbum más dulce, jamaiquino y hasta atemporal. El acid-jazz de los 90 vuelve en este reggae melancólico y perfectamente interpretada por el norteamericano Notch.

12 "New Rules"

Dua Lipa

La joven estrella del pop inglés arrasó con propios y extraños no sólo con un ritmo irresistible, sino con una canción que ofrece un decálogo de cómo lidiar con los amores problemáticos.

13 "Una leyenda china"

Residente

Siempre grandilocuente, en el primer disco post Calle 13, el puertoriqueño se despachó con su visión musical del mundo, cruzando lenguas, sonidos y ritmos de aquí y de allá.

14 "Tonada de la luna llena"

Silvia Pérez Cruz

La cantante catalana grabó esta sentida versión de la canción del venezolano Simón Díaz en su último trabajo, Vestida de nit.

15 "Te lo digo a ti"

Vetusta Morla

Cada vez más visceral en su estética sonora, la banda española editó Mismo sitio, distinto lugar y este fue su primer corte.

16 "Despedir a los glaciares"

Jorge Drexler

El cantautor uruguayo también volvió al ruedo este año. "El tiempo que todo lo cura, también todo lo derrite", canta en esta oda ambientalista.