Cinco programas para celebrarla navidad

Foto: LA NACION

The Christmas Party- An Abba Tribute

Hoy, a las 21, por OndirecTV

La TV norteamericana y la europea tienen una larga tradición de programas pensados para acompañar a las familias durante las vacaciones navideñas. Una costumbre que por estos lados sólo se disfruta de manera tangencial, tal vez porque los feriados en el sur del hemisferio inspiran más jornadas bajo el sol que frente al televisor. Sin embargo, hay oportunidades que no se pueden dejar pasar, más allá de cuán fuerte suenen los cantos de sirena de las piletas. Una de ellas es este especial realizado por la TV británica que aprovecha las Fiestas para rendirles tributo a ABBA y sus pegadizas canciones. Además de las versiones de clásicos como "Thank You for the Music", habrá números del musical Mamma Mia! y una entrevista con Mr. Abba, Björn Ulvaeus.

Pottersville

Película. Disponible en Netflix

Algunos esperan la Fiestas con entusiasmo y otros con fastidio. Esas dispares reacciones suelen ser parte de las películas que pertenecen al subgénero de films navideños. De melosos romances bajo el muérdago a decimonónicos relatos sobre la condición humana, estos films abarcan un amplio repertorio. Aun así, no deja de sorprender la aparición del actor Michael Shannon como el bondadoso y sencillo personaje central de esta comedia, que es una rareza. Shannon suele interpretar personajes más siniestros que amables y sin embargo esa misma expectativa extradiegética contribuye a la historia que combina la crisis económica de la América profunda, la leyenda de Pie Grande y un club de personas que se excitan sexualmente usando disfraces de peluche.

Black Mirror: Especial de Navidad

Pasado mañana, a las 22, por I. Sat

Nada mejor para festejar la Nochebuena que un poco de terror futurista y apocalítico. Entre el vitel toné y el brindis de rigor, este especial de la serie -que estrenará su cuarta temporada el próximo viernes 29, en Netflix- imagina un futuro en el que Matt Trent (Jon Hamm) y Joe Potter (Rafe Spall) comparten un pequeño y remoto puesto militar en medio de un desierto nevado. El día de Navidad, ambos soldados empiezan a contarse los motivos que los llevaron ese lugar cinco años atrás. Así se despliega un terrorífico relato en tres partes escrito por Charlie Booker, el creador de la serie, que toca algunos de sus temas favoritos, como los peligros de no aplicar límites éticos al desarrollo tecnológico.

Los fantasmas contraatacan

Película. Disponible en Netflix

Charles Dickens pasado por el filtro de Bill Murray y los modos de la Nueva York de la década del 80. Si la mezcla suena extraña es porque lo es, y sin embargo, contra todo pronóstico, funciona. Esta comedia de 1988 dirigida por Richard Donner es un festival para los fanáticos de las versiones estrambóticas de la clásica novela del escritor británico Un cuento de navidad. Y tal vez sea la mejor, junto a la de los Muppets. En este caso, Murray es un cínico ejecutivo televisivo al que la Navidad le importa poco y nada y mucho menos aun que sus empleados deseen pasarla con su familia. Hasta que, claro, los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras se acerquen para darle la necesaria lección de empatía y humanidad que le estaba faltando.

El Grinch

Pasado mañana, a las 17.25, por Warner Channel

Otro cuento clásico con un giro hacia el absurdo. Jim Carrey interpreta -bajo un peludo disfraz verde- al vengativo Grinch, una criatura que planea arruinar la Navidad que odia para todos los habitantes del pueblo de Villaquién, a los que detesta con similar intensidad. Claro que sus malévolos planes se complicarán cuando la pequeña Cindy Lou (Taylor Momsen) decida hacerse amiga del monstruo y llegue a entender las razones detrás de su aversión por los festejos y el pueblo que los ama. Dirigida por Ron Howard, la película está basada en una popular novela infantil y aprovecha al máximo las habilidades histriónicas y el encanto algo siniestro que suele desplegar Carrey en sus personajes más exagerados y excéntricos.