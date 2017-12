Mosca: "Nunca pensé que íbamos a estar en actividad"

Con cinco décadas, el cantante de 2 Minutos concretó su primera gira por países europeos

Foto: LA NACION / Soledad Aznarez

Este ha sido un año redondo para Walter Velázquez, más conocido como Mosca, cantante y líder del grupo de punk rock criollo 2 Minutos, pioneros en reivindicar sus orígenes barriales desde su disco debut, Valentín Alsina, y los mismos que a mediados de la década del 90 alardeaban con eso de "ya no sos igual, ya no sos igual". Mosca acaba de cumplir 50 años y junto a su banda de toda la vida en 2017 también celebró 30 años arriba de los escenarios, con una gira bautizada XXX que los llevó por primera vez a Europa (incluyendo un show en Londres, ciudad en la que además aprovecharon para masterizar un cover de "Un velero llamado libertad", de José Luis Perales, en los estudios Abbey Road, que editarán el año próximo) y que culminará mañana, en El Teatro de Flores.

¿Cómo es la vida de un punk suburbano a los 50? Casi la misma que a los 20. "La gira europea fue una locura, nos pasó de todo, pero dentro de todo aguantamos bien. Viajamos muchos kilómetros en auto, perdimos vuelos, escabiamos como locos, pero por más que estés todo roto, cuando subís al escenario aparece una energía diferente, como si fuera el bonus track de un jueguito electrónico y salís a reventar cabezas... en el buen sentido, ¿no?".

-¿Qué recordás de aquel 1987, cuando formaron 2 Minutos?

-Que éramos jóvenes y esbeltos, ja, ja... En 2 Minutos nunca se predeterminó algo, se dio así. Queríamos tocar nuestras canciones y llegar lo más lejos posible. Con el tiempo grabamos, nos fue bien, salimos disco revelación, disco platino, de oro y yo qué sé, y 30 años después acá estamos. Seguimos tocando. En mi cabecita nunca había pensado que íbamos a estar en actividad, en estas instancias de nuestras vidas festejando los 30 años. Y todavía tenemos tela para rato. Si el cuerpito y el cerebrito funcionan, allá vamos...

El largo camino que lo trajo hasta aquí comenzó cuando a los cinco años el pequeño Walter se inició en la música escuchando los discos de sus padres: "Tango, folklore, Larralde, Cafrune, los folkloristas más combativos, y también cumbias colombianas. Después tenía a mi padrino que vivía en Devoto y que tenía hijos más grandes que se juntaban a tomar birra y yo era como su mascota. Ellos me hacían escuchar los Beatles a morir, Creedence Clearwater Revival y los Rolling Stones, en un Wincofón que tenían. Hasta que se cansaban y me mandaban de vuelta con mis viejos y se cortaba la información".

Una vez en la primaria Mosca era "el chico raro que compraba la revista Expreso Imaginario y se sentaba en el fondo", hasta que un buen día, con apenas 12 años, creó su propia banda virtual (veinte años antes que Gorillaz), Mosca y Los Flit, junto a su amigo Alejandro "Papa" Ainadjian (con quien más tarde fundaría 2 Minutos), y llenó las paredes de su Valentín Alsina con afiches dibujados a mano. "Decíamos que hacíamos new wave, pero era un invento mío en mi cabeza loca, porque el grupo no existía", recuerda.

El punk ya se había hecho carne en el adolescente Mosca y en la década del 80 "curtió" todos los recitales de la embrionaria escena punk local, hasta que luego de un show de Los Casanovas se cruzó con conocidos del barrio y comenzaron a cranear 2 Minutos.

-A cuarenta años de la explosión punk, ¿cuál es para vos hoy su legado más importante?

-Creo que la rebeldía, eso de luchar contra algo que está mal. El punk te deja la rebeldía y la inconformidad de las cosas que no te gustan. Los jubilados para mí son repunk: les sacan privilegios y son pocos los jubilados que hoy pueden tener gratuitamente sus medicamentos. El obrero, los jubilados, todos tenemos un punki interior que dice "vamos a romper todo". Y también está el estilo musical, porque en los 70 estaban Yes y Genesis y me reaburrían. Por suerte aparecieron los Sex Pistols, los Clash, XTC, The Exploited. Y acá en los 80 también empezó a cambiar el rock argentino y salieron Virus, el primer disco de Soda Stereo, que es una bomba, Los Encargados con Daniel Melero y como que dijimos basta de la "jiponeada", como decía V8: "Basta de cargar con el morral".

2 Minutos

Cierre de la gira XXX

Teatro Flores, Rivadavia 7806

Mañana, a las 19