Después de 40 años del nacimiento del punk a nivel global, los referentes argentinos mantienen todavía la llama encendida

Punks a los 50: la escena local se renueva y la madurez le sienta bien.

"Morir joven, lo más tarde posible". Este año se cumplieron 40 años de la edición de Never mind de bollocks, el disco de los Sex Pistols fundacional del punk: el último movimiento contracultural del rock a escala global. Y el lema que definió el movimiento, "vivir rápido, morir joven", empezó a reescribirse por razones biológicas. Aquellos adolescentes y jóvenes que abrazaron el punk son ahora personas maduras y muchos rondan o superaron los 50 años. En el medio, la revolución horizontal de Internet (uno de los sueños comunicacionales del punk), la crítica a los sistemas de producción de alimentos (otro ítem del manifiesto punk) y el famoso do it yourself (hazlo tú mismo) son hoy parte de una ideología mucho más masiva y hasta culturalmente aspiracional para la sociedad moderna. Pero no siempre fue así. El punk revulsivo sigue existiendo, algo domesticado, quizá, con algunos clichés de los setenta y, sobre todo, con hijos, pero no pierde el ímpetu. A los 50 años, Mosca, el cantante de 2 Minutos, se fue de gira por primera vez por Europa con su banda, que ya tiene 30 años de existencia; Boom Boom Kid (nacido en 1972) editó este año nada menos que tres discos (el de "otoño", "invierno" y "verano") como un ejercicio de producción envidiable para cualquier jovencito, y el Salón Pueyrredón, el reducto punk de Buenos Aires (donde suele recaer buena parte de la comunidad rockera), cumplió 20 años. Estos son sólo algunos ítems locales sobre la vitalidad del punk local. Habría que agregar, además, la reciente edición de Play punk for me Argentina, un disco con temas de bandas locales cantados en inglés. Y la revitalización de las ferias de fanzines (símbolo de la comunicación punk) y la edición de libros sobre el género. Patricia Pietrafesa (bajista de Cumbia Queers) acaba de cumplir 50 años y no para de moverse desde sus inicios punk como música y editora de Resistencia en los ochenta. Un dato simpático: el grupo de Facebook "Yo también fui punkie en los 80", donde se van encontrando muchos personajes "perdidos".

En la Argentina, el punk anduvo un camino propio a destiempo de lo que dictaban sus casas matrices en Londres y Nueva York. En una época en la que el acceso a la información era más un privilegio para algunos que un derecho global, sólo unos pocos que podían acceder a discos o revistas importadas podían tener un pantallazo de lo que en el hemisferio norte generaban Sex Pistols, Damned, Crass, Ramones y The Clash, entre otros. El punk en la Argentina nació en la zona norte del conurbano (Vicente López, Olivos, Beccar) y luego se expandió como un virus por toda la ciudad hasta inundar el sur (Valentín Alsina, por ejemplo, como capital nacional del punk local). Desde Alerta Roja o los primeros Violadores (que inicialmente se llamaban Los Testículos), Los Laxantes, Los Baraja, Sentimiento Incontrolable y Todos Tus Muertos, por mencionar algunos, los adolescentes inquietos de los ochenta abrazaron el rock veloz y las letras directas del punk. La historia es conocida: un día, Hari-B (Pedro Braun en el DNI) publicó en 1977 un aviso en la revista Pelo buscando "punks" como él. Braun había estado en Inglaterra y respiró lo que allí ocurría.

Demasiada agua pasó debajo del puente desde el debut de Los Violadores, el compilado Invasión 88, la publicación artesanal de fanzines y los festipunks en Cemento. En todo ese tiempo, el punk fue desafiante, luego dejó de serlo, se incorporó al establishment discográfico y se alejó de él, tan sólo algunos pasos de una serie de mutaciones para mantenerse con vida y seguir alzando su dedo medio ante las injusticias de ayer, hoy y mañana.

Parte de esa supervivencia está representada por 2 Minutos, Attaque 77, Mal Momento, Cadena Perpetua, Sepulcro Punk, Pelea de Gallos y otras. El año pasado, la banda de Valentín Alsina celebró sus "casi" 30 años en el Luna Park, un aniversario que en rigor cumplió sus tres décadas este año. Attaque 77 es un testimonio de esa proyección en el tiempo signada por el cambio constante. Después de que el cantante Federico Pertusi abandonó el grupo después de su primer disco, Dulce navidad, su hermano Demián (Ciro para el resto del mundo) pasó a hacerse cargo de la voz, un puesto que ocupó hasta fines de 2008. Desde entonces, su lugar lo ocupó el guitarrista Mariano Martínez, y en formato de trío la banda de Flores siguió su camino (hoy más ligado al rock que al punk). Este año, los rumores de un hiato por tiempo indeterminado sacudieron al séquito de seguidores, pero se disiparon poco después cuando el grupo anunció una serie de shows que repasan su discografía de manera antológica.

Los hermanos Pertusi siguen siendo dos nombres con vigencia en la escena punk local. Hace algunas semanas, Federico revivió tras cuatro años de hibernación a De Romanticistas Shaolin's, la banda con la que continuó su carrera al alejarse de Attaque 77. El reencuentro ocurrió en los festejos por los veinte años del sello Mala Difusión, dedicado al punk en estas latitudes. Ciro también fue parte del show, y a través de esa misma discográfica anunció el lanzamiento de un vinilo de siete pulgadas con versiones en castellano de los californianos Bad Religion con el nombre Obrero. Esta aventura idiomática no es la única en la que se embarcó Pertusi este año: la banda Boas Teitas publicó hace algunos meses Volumen 4, un disco de covers en el que Pertusi estuvo a cargo de la castellanización de "Victoria", de The Kinks, y "Words (Don't Come Easy)", de F. R. David.

A principios de este año, el punk local vio nacer a un supergrupo hecho a escala del under. Con el nombre de Bombas de Amor, Gori (Fantasmagoria, ex Fun People), Chuly Poggiese (también ex Fun People), Franco Morresi (Satan Dealers), Chino Biscotti (Cadena Perpetua) y Juan Novoa (Pelea de Gallos) lanzaron de manera independiente un vinilo con cuatro canciones punzantes y fugaces. Aunque la reunión se dio sin planes preestablecidos, la banda está próxima a sacar su primer disco. Un poco más cerca de los márgenes del mainstream, la semana pasada Cadena Perpetua y los rosarinos Bulldog llenaron el estadio de Obras Sanitarias (el terreno de los debuts porteños de Ramones e Iggy Pop, nada menos), quizá la señal más fehaciente de que el género está lejos de mantenerse como un fenómeno de nicho para unos pocos en un sótano de dudosas condiciones.

Quizás el signo más raro de supervivencia en un género que siempre se caracterizó por su oposición a los cánones industriales llegó de la mano de Flema. Después del suicidio de su cantante, Ricky Espinosa, en 2002, sus compañeros de banda retomaron la actividad, primero con el nombre de Topos, para luego retomar su nomenclatura original. Después de editar su primer disco sin Espinosa en 2015, la banda de Avellaneda dio un recital en el Teatro Roma de su ciudad bajo el nombre Flema Sinfónico. Con el agregado de una orquesta, las versiones de "No quiero ir a la guerra", "Vahos del ayer" y "Nunca seré policía" fueron la comprobación del axioma que reza que el punk no muere, sólo cambia de forma.

Crestas en inglés

Un grupo de músicos argentinos editó el disco Play punk for me Argentina como un homenaje y no tanto a los referentes locales. Sucede que algunas bandas locales lograron un nivel que, según el canon punk global, podrían ser interesantes para los anglohablantes. Con la participación de músicos y ex miembros de Doble Fuerza, Espías Secretos, Los Violadores, Palitos Salados Psicoactivos, Rodia, Smitten y Superuva, entre otros, el disco es un compilado de 13 hits punks argentino. La intención al traducir las letras de temas como "Piñas van, piñas vienen", de 2 Minutos, fue captar la esencia original.