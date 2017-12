Una propuesta que busca los códigos de época

Clemente Canela y Joe Fernández. Foto: Archivo

Gran parte de Gente Sexy está dedicada a la emisión de buena música. El resto del tiempo, los contenidos tienen la intención de entretener al oyente con ocurrencias originales, información variada y análisis de los conductores, desde sus particulares puntos de vista, de los temas que van apareciendo en el programa. En general la fórmula funciona sin inconvenientes, pero hay jornadas en que la actualidad se cuela en el estudio y la charla va por senderos más ríspidos que el de la sola diversión.

Eso ocurrió en los últimos días, cuando la situación política y social del país impuso una realidad a la que resultaba difícil observar con una sonrisa y sin el ánimo alterado por algún tipo de emoción. Ante esto tuvieron que modificar durante grandes segmentos del programa los planes de hablar sólo de cuestiones entretenidas. La charla sacó a luz opiniones sobre lo que se vivió en las calles de Buenos Aires, dentro del Congreso nacional y en sus alrededores, y Cancela y sus compañeros no le esquivaron la "nalga a la jeringa", como acostumbra a decir con una expresión un poco más osada Mauricio Kartun en sus escritos. Todos dieron su opinión sobre la actitud de los políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, de lo que pretende el Gobierno al impulsar las leyes que se trataron, del accionar de la Gendarmería uno de los días y de la Policía Federal, en la otra jornada, y de los violentos de siempre. La charla no fue una serie de coincidencias entre los participantes. Hubo posturas encontradas por momentos y no faltó acaloramiento de los protagonistas para defender sus ideas. Lo interesante es que el intercambio se dio en un marco de respeto y sin chicanas ni expresiones agresivas. Una actitud que cada día se convierte en un bien más escaso en nuestra sociedad. Un solo detalle más sobre este tema: la experiencia de Cancela en el trabajo de notero fue un aporte muy interesante para observar en lo que mostraban las pantallas cosas que a una mirada inexperta se le escaparían.

Saliendo de este tema coyuntural, en general las charlas entre quienes hacen el programa giran sobre lecturas que realizan de los contenidos mediáticos. Estas resultan entretenidas y por momentos enriquecedoras, aunque haya segmentos en los cuales transiten en la cornisa, a punto de caer en charlas de café sobre cuestiones intrascendentes. La herramienta que les permite no caer en esta situación es el profesionalismo y el conocimiento de los códigos mediáticos que manejan todos. Sin duda una propuesta dinámica variada y amena.

La clave del programa

Claridad analítica

Todos los que participan del programa al aire poseen una claridad absoluta sobre el funcionamiento mediático, lo que les permite condimentar sus observaciones, con mucho humor e ingeniosa ironía.

Gente Sexy

Lunes a viernes, de 9 a 13, por FM 100.7 Blue.Conducción: Clemente Cancela, Santiago Calori, Joe Fernández, Leo Gabes. Colaboradores: Palome Bokser, Sebastián Girona y Mauro Eyo. Producción: Guido Corallo, Fernando Cacurri, Luciana Luppo, Facundo Enrique Soler.