Espectacular, pero no muy convincente

Bright. Dirección: David Ayer. Guión: Max Landis. Elenco: Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Edgar Ramírez. Duración: 117 minutos. Disponible en Netflix. Nuestra opinión: regular

Netflix cierra un muy exitoso año con una de sus producciones originales más costosas (90 millones de dólares) y ambiciosas (un policial contemporáneo, pero con orcos, elfos, hadas y magos) dirigida por David Ayer (Escuadrón suicida) y con un elenco multiestelar encabezado por Will Smith, Joel Edgerton y Noomi Rapace.

El problema es que, a pesar de tantos recursos y talentos reunidos, Bright no es una buena película. La sensación de acumulación y de derroche, de ostentación y de caprichos, nos devuelve un film espectacular en lo visual, pero bastante fallido en su objetivo principal: fascinar y entretener.

Los títulos de apertura nos muestran una Los Ángeles muy sórdida y una escena inicial en la que al policía Daryl Ward (Smith) le disparan a quemarropa mientras su compañero, un orco llamado Nick Jakoby (Joel Edgerton), compra el almuerzo.

Ward sobrevive de milagro y la acción arranca el día en que se reincorpora al servicio. El protagonista debe lidiar con sus vecinos, con un hada desquiciada, se despide de su pequeña hija y vuelve a la acción. Su regreso al departamento de policía nos permitirá apreciar que el racismo ahora ya no es tanto con los afroamericanos sino con los orcos y, en ese sentido, la presencia de Jakoby (el primer representante de esa raza en la fuerza), más que una señal de apertura y diversidad, es un "cáncer" que varios sectores pretenden extirpar.

A Ward lo presionarán para que traicione a Jakoby, pero mientras cumplen juntos una misión nocturna aparecerán policías corruptos, pandilleros latinos y un clan liderado por una despiadada elfa (una muy desaprovechada Rapace) que busca hacerse de un poderoso elemento mágico en poder de la joven Tikka (Lucy Fry). Bright es una mixtura no del todo lograda entre el policial que remite a Día de entrenamiento (escrita por Ayer), el universo de Tolkien, la guerra de pandillas de The Warriors, la tensión racial y de clase de Sector 9, algo de artes marciales y toques de ciencia ficción. Una ensalada con demasiados ingredientes que no combinan entre sí.

El fracaso artístico de Bright no parece haber inmutado a Ted Sarandos (el responsable de contenidos de Netflix es productor de la película) y la secuela está en marcha. Será cuestión, entonces de que Ayer, Smith y compañía mejoren la puntería.