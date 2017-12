El reemplazante de Ariel Holan no aparece: Independiente busca DT y hasta pensó en Walter Erviti

Antonio Mohamed también se bajó al igual que Matías Almeyda y el Rojo activó sus planes B entre los que figuran Pablo Guede, Eduardo Domínguez, Frank Kudelka y el retiro del ex Boca y Banfield para hacerse cargo del plantel junto con el 'Profe' Alejandro Kohan

Erviti llegó a Independiente a principios de año; podría retirarse y hacerse cargo del equipo. Foto: Archivo

En menos de dos días, a Independiente se le cayeron sus tres candidatos principales para reemplazar a Ariel Holan. Antonio Mohamed, apuntado para ocupar el cargo de entrenador tras la imposibilidad de contratar a Jorge Almirón y a Matías Almeyda, envió un mensaje sorpresivo, que hizo ruido en Avellaneda. "Estoy comprometido con Monterrey, no le puedo fallar a los aficionados que me han respaldado en momentos difíciles", dijo el Turco durante esta madrugada ante la pregunta sobre su continuidad, luego de ganar la Copa de México. Se quedará en Rayados, en donde ya ha comenzado a planificar la próxima temporada. El que se acercó fue Eduardo Domínguez.

Mohamed le dijo que no al Rojo.

Durante las últimas horas Mohamed había quedado muy cerca de regresar a Independiente, club en el que fue campeón de la Copa Sudamericana en 2010. Los directivos del Rojo, muchos de ellos con llegada al Turco, confiaban en que iban a poder convencerlo de que volviera a Argentina. Incluso había una intención de reunirse este domingo para hablar sobre el plantel. Pero la obtención de la Copa de México y el apoyo unánime de la directiva de Rayados llevaron al ex Huracán a optar por quedarse en Monterrey. En Mitre 470 la noticia dejó preocupado a más de uno.

El presente de Independiente es seductor para cualquier entrenador: campeón de la Sudamericana, con la posibilidad de ganar tres copas más durante el año (Recopa, Libertadores y Suruga Bank) y con un muy buena plantel, no son muchos los que descartarían la posibilidad. Pero así y todo le está costando más de la cuenta contratar a alguien que pueda darle continuidad al proyecto que comenzó Holan. Las opciones A, B y C -que reunían mayor consenso- quedaron descartadas. Ahora irán por los que ocupan el segundo escalón.

Ariel Holan junto a Ezequiel Barco y Walter Erviti, a quien algunos dirigentes le preguntaron si quería asumir como DT. Foto: Archivo

Destrabar la salida de Pablo Guede, campeón con Colo Colo, no es tan sencilla: el entrenador de 43 años tiene pensado quedarse un tiempo más en Chile. Así lo reconoció su representante, Leonardo Cauteruchi, en el periódico El Mercurio: "Se interesaron en él, pero seguirá en Colo Colo al menos hasta junio. Está identificado con el club. El interés de Independiente era real, se lo comenté y Pablo eligió. Me lo dijo claramente y sin lugar a especulaciones: 'Me quedo, estoy feliz en el club, quiero dirigir la Copa Libertadores en Colo Colo'".

A todo esto, Domínguez, que todavía no resolvió su continuidad en Colón, es una de las posibilidades más cercanas. En breve se reunirán con él para tratar de avanzar las negociaciones. Luego aparece Frank Darío Kudelka. Este viernes, además, se sumó a la lista el uruguayo Diego Aguirre. También circuló una alternativa muy poco probable: algunos directivos llegaron a analizar la posibilidad de que Walter Erviti se retire de la práctica profesional de fútbol y, acompañado por Alejandro Kohan, se haga cargo del plantel.