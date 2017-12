De los lectores: cartas & mails

Violencia frente al Congreso

¿Dónde estaban?

Soy jubilada, gané mi jubilación con muchos años de trabajo real. Esos "señores" miembros del Congreso, con su ínfima actividad y jubilaciones de privilegio, que dieron un vergonzoso espectáculo, dicen defendernos a los jubilados. Me pregunto, ¿dónde estaban cuando la ahora senadora con fueros vetó el 82% móvil a los jubilados? Mi memoria, a los 82 años, parece ser mejor que la de ellos.

Pedidos kirchneristas

La solicitud del legislador Mariano Recalde a una jueza sin jurisdicción para que limite el accionar policial en beneficio de los activistas que querían tomar el Congreso de la Nación para debilitar a las instituciones, sumado al insistente pedido del kirchnerismo (Rossi, Gioja y otros) para levantar la sesión por los disturbios me llevan a pensar que estarían involucrados en la maniobra y serían sus ideólogos. Una vergüenza. Felicito a la Policía Metropolitana y a la Policía Federal por permitir con su accionar el pleno funcionamiento del Congreso.

Cadena nacional

Sin duda, uno de los rasgos más salientes de nuestro ADN es transitar por los extremos. Así pasamos de un abrumador uso de la cadena nacional a un vacío absoluto en cuanto a su utilización. Como si su abuso de otrora hubiese causado un trauma en este gobierno. Señor Presidente, muchas veces es necesario, sobre todo en temas medulares, antes de su tratamiento en el Congreso, poner al tanto a la sociedad en debida forma. Las circunstancias no sólo lo recomiendan, sino que lo exigen. Ese espacio y esa herramienta deben volver a usarse adecuadamente ante tanto "acomodamiento a medida" de información brindada por distintos sectores, que termina siendo desinformación. La sociedad que desea una Argentina seria y pacífica así lo espera.

Motivos

Considero muy didáctico el artículo de Marcos Novaro del 20 del actual sobre los fundamentos reales de la violencia inusitada con motivo de la discusión en el Congreso de la reforma jubilatoria. La única verdad es que tanto el kirchnerismo como los partidos de izquierda no respetan el Estado de Derecho y pretenden, mediante la violencia, que no funcione uno de los poderes del Estado, el Legislativo. El fundamento de la violencia por parte de la izquierda es el de siempre: dinamitar el Estado burgués capitalista e imponer la dictadura del proletariado. El fundamento de la cúpula kirchnerista es tratar por todos los medios de que sus ex funcionarios no terminen en la cárcel, aquellos que han robado al país durante la denominada "década ganada", en la que obviamente los únicos ganadores fueron los integrantes de aquel gobierno y sus cómplices.

Recuerdo

El lunes pasado recordé cuando mi padre me llevó junto a mi hermano a ver la Iglesia de San Ignacio, de la que terminaría siendo párroco, quemada por hordas salvajes como las que vimos el lunes pasado. ¿Cambiaremos los argentinos?

Programa de radio

Quien decide la programación de una radio, ¿tiene en cuenta el interés y la necesidad del público, o dispone a su antojo, por decisión propia o por amiguismo, los cambios? Desde hace varios años, los domingos a la mañana, el programa El jardín de las delicias, dirigido por Jorge Aráoz Badí, guarda la esencia de la radio. Música excelente y comentada por un gran conocedor. Creo que es de las pocas audiciones de verdadera música clásica tradicional. De pronto se decide levantarla, sin explicaciones. Ni siquiera nos queda el Sodre desde Uruguay por las interferencias, radio que realmente difunde la música clásica. Los muchos oyentes que lo seguimos, incluso desde el extranjero, lo lamentamos.

Esperemos que recapaciten y recuerden que el público merece respeto.

Gesto patriótico

Es un buen momento -la sociedad lo reclama- para que todos los funcionarios públicos y los miembros del Congreso y sus asesores hagan un gesto patriótico y se reduzcan sus sueldos. Como seguramente debe ocurrir, algunos de ellos (estimo que muy pocos) "viven" de ese sueldo; propongo el simple mecanismo de las declaraciones juradas patrimoniales de todos aquellos con rango de funcionario, sean municipales, provinciales o nacionales. Los que pudieran prescindir del sueldo actual, dada su posición económica, se les reduciría el sueldo al de un director de escuela de jornada completa de la CABA, sin antigüedad. Y a los que realmente "viven" de su actual función, se les asignaría el sueldo promedio de un gerente de una pyme, muy fácil de obtener de cualquier estudio de mercado laboral.

¿Quién dijo que no se puede hacer nada para bajar el gasto público?

Bailar es volar

¿Por qué caminar si se puede volar? Para aprender a volar se necesita un buen maestro. Alguien que te tome de la mano y te ayude a levantarte cuando caigas. Porque bailar es como volar. Y Davo Fredes fue, es y será nuestro maestro de baile, con la generosidad suficiente para poder transmitir sus conocimientos, su talento, su pasión. Para repetirnos una y otra vez que con entrenamiento, tesón y ganas podemos bailar. Y que la danza cura, sin importar el tipo de herida. Un hilo rojo que atravesó la Cordillera de los Andes, lo unió a nuestros corazones y todos sus alumnos le agradeceremos a la vida, porque el artista notable se despojó de todas sus medallas para dedicarse a nosotros. Porque conocimos a un ser maravilloso, capaz de modificar nuestras vidas y de hacernos felices. Por eso, tus alumnos de Somos te dicen gracias, Davo.

