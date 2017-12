Reproches cruzados entre los legisladores por la violencia

Hubo acusaciones por los enfrentamientos del lunes y por las agresiones a Lousteau

Las muestras de solidaridad se combinaron con reproches cruzados y un pedido de disculpas. Con la agresión sufrida anteayer por Martín Lousteau como disparador, la Cámara de Diputados retomó ayer el debate sobre la violencia política.

La temperatura de los intercambios motivó la intervención de Máximo Kirchner, que se solidarizó con Lousteau, como hicieron todos los bloques opositores, pero cuestionó no haber recibido muestras de apoyo ante los ataques que recibió su familia en los últimos años. En el mismo sentido, otros integrantes del Frente para la Victoria (FPV) reclamaron que el oficialismo condenara las agresiones de las fuerzas de seguridad contra diputados de la oposición.

La discusión incluyó también referencias cruzadas a la represión de la policía jujeña contra trabajadores del Ingenio La Esperanza, anteayer, en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Oficialistas y opositores no llegaron a un acuerdo para emitir una declaración conjunta. Sin embargo, los bloques fueron manifestándose en contra de la violencia.

Más notas para entender este tema En la última sesión del año, Diputados aprobó en general el presupuesto 2018

"La verdad que yo me solidarizo con vos, Martín", le dedicó Máximo Kirchner a Lousteau. Después vino el pase de factura para el oficialismo y buena parte de la oposición. "A mí me tocó pasar violentísimos cacerolazos en la quinta de Olivos. Ver cómo festejaban la muerte de Néstor o que en la televisión dudaran de si el hombre estaba en el cajón o no. Nunca tuve la suerte de tanta solidaridad", dijo, y recordó el ataque de abril de este año contra la residencia de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

Acto seguido, el jefe de La Cámpora llamó a no "tenerles miedo a la discusión" y a la "disputa política" y propuso que no primara un sentido corporativo a la hora de condenar la violencia. "Nosotros no somos lo más importante; es la cantidad de gente, así fuera prestando el servicio como fuerza de seguridad o que fue reprimida violentamente afuera. Esos son lo importante, no nosotros. Nosotros estamos preparados para esto y no podemos andar mendigándonos ciertas cuestiones que tiene que ver con la madurez política que tenga cada uno", afirmó.

Minutos antes, el propio Lousteau había agradecido las demostraciones de solidaridad, pero había instado a reflexionar sobre el clima de violencia que se genera desde el Congreso. "Los miembros de la clase política somos responsables de los episodios de violencia de la última semana", sostuvo.

En ese clima, el kirchnerista Horacio Pietragalla reclamó que Eduardo Amadeo se retractara por haber dicho que le parecía "perfecto" el comportamiento de los policías que le tiraron gas lacrimógeno en la cara a la diputada Mayra Mendoza. Amadeo pidió la palabra para retractarse. "Hay una frase de Gandhi que ha marcado mi vida: «Lo que se logra con violencia sólo se sostiene con violencia». Porque no quiero ser contradictorio con mis creencias y porque no quiero contribuir a esa violencia, me retracto y pido disculpas por mi frase", manifestó.

Menos conciliador, Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) rechazó las críticas contra los militantes de esa fuerza. "¿Nos van a acusar los que no dicen una palabra de que De la Rúa está libre, el responsable de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre? ¡30 muertos! ¿De la impunidad de De la Rúa quién dice algo?", contragolpeó a los gritos. En procura de un equilibrio, el jefe de la bancada oficialista, Mario Negri, reclamó que se rechace "todo tipo de violencia", tanto de parte de las fuerzas de seguridad como de los que se exceden "en nombre del dolor de algún sector social".

Moreau justificó la agresión a Bazán

"[Julio] Bazán fue víctima del grupo en el que trabaja, que proclamó el periodismo de guerra". El diputado Leopoldo Moreau se refirió así al periodista Julio Bazán, del canal TN (Grupo Clarín), que el lunes fue agredido en el Congreso. Ayer, en su intervención en la Cámara baja, dijo que Bazán fue "víctima de la violencia institucional" que TN "alimentó".