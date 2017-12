"Si pudiera elegir nuevamente no sería boxeador; estudiaría": las mejores frases del ex campeón mundial

Foto: Diego Lima

En la entrevista con La Nacion, Gustavo Ballas. el ex campeón mundial supermosca, dejó varias frases en las que relata de manera descarnada su pasado y la problemática con las drogas:

"Si pudiera elegir nuevamente no sería boxeador; estudiaría"

(En la cárcel) "Me dí cuenta de que había tocado fondo. El único que me visitaba era el taxista al que le había robado con un arma de juguete. Para él yo era lo máximo y me llevaba hasta la vianda".

"Yo era un drogadicto, un alcohólico, no era más campeón. Pero me llevé la sorpresa más agradable de mi vida. Todos de pie gritando dale campeón... Ahí me juré ser otra persona y no defraudar a mi gente."

"Nunca les den las llaves de la casa a sus hijos cuando vayan a un boliche porque no verán si vuelven drogados o borrachos. Los padres no podemos hacernos los distraídos porque los hijos son nuestros"

"El problema de los boxeadores en la Argentina es la educación. Nos preparan para dar y recibir golpes, no para enfrentar la vida. Y cuando tenemos todo, no sabes qué hacer"