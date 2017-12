El pedido de captura del intendente Secco no saldrá antes de Navidad

Fue denunciado por ingresar a la fuerza a la Legislatura bonaerense; la Justicia evalúa su situación

LA PLATA.- La situación procesal del intendente kirchnerista de Ensenada, Mario Secco, está cada vez más comprometida. El fiscal Marcelo Romero tiene listo el pedido de detención del jefe comunal, que está imputado de los delitos de "coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa". Pero si la orden de captura finalmente se concretara, sería después de Navidad, según deslizaron fuentes judiciales.

El jueves de la semana pasada, el intendente ingresó en plena sesión de la Cámara de Diputados bonaerense, subió al estrado de la Presidencia y arrojó sobre la mesa del presidente cartuchos de gases lacrimógenos que la Policía había utilizado minutos antes para dispersar a manifestantes que se oponían al tratamiento de las leyes.

Los diputados de Cambiemos aseguraron que, en verdad, se trató de un artilugio para entorpecer la labor legislativa y suspender la sesión de ese día en la que se trataba un paquete proyectos girado por el gobierno de María Eugenia Vidal y entre las que figuraban la ley de ministerios, la eliminación de las jubilaciones de privilegio de legisladores y funcionarios bonaerenses y la reforma previsional en la caja de los empleados del Banco Provincia.

"Creo que ese día (el jueves de la semana pasada) intentaron hacer un doblete con lo que ocurría en el Congreso nacional y levantar la sesión también en la Legislatura. De todas maneras la intromisión del intendente hay que verla de dos maneras: una que la resolverá la Justicia y que dictaminará si el jefe comunal cometió un delito. La otra le corresponde a la política. Creo que Secco debe pedir disculpas y seguir adelante y que esto se termine acá", dijo a LA NACION el diputado de Cambiemos Marcelo Daletto.

El intendente Secco se defendió y en diálogo con LA NACION sostuvo que se trata de "una causa armada". "La gobernadora María Eugenia Vidal me quiere ver preso porque me le paro de mano frente a sus atropellos. Lo que me da bronca es que nadie dice que fuera de la Legislatura estaba la policía reprimiendo y yo ingresé con nueve diputados para denunciar esto y no es cierto que entramos a golpear gente", agregó.

Ayer, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, trató de descomprimir un poco la situación. "Estamos avanzando en la investigación, se le notificó a los imputados. Probablemente sean llamados a indagatoria pero eso no quiere decir que haya pedido de detención", dijo.

Sin embargo, Romero está convencido de que se cometieron delitos que podrían conducir a la cárcel a Secco. Incluso, ante la sospecha de que algunos de los manifestantes que ingresaron con el intendente a la Legislatura sean integrantes de la barra brava del club Defensores de Cambaceres, el fiscal solicitó al Aprevide el análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad.