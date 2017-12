La discusión al aire entre Leopoldo Moreau y Julio Bazán tras los cruces por la violencia frente al Congreso

El lunes, el periodista fue agredido mientras trabajaba en las inmediaciones del Congreso; el diputado ayer dijo que había sido víctima del "periodismo de guerra"

Leopoldo Moreau: "Bazán ha sido víctima del grupo donde trabaja, que proclamó el periodismo de guerr

El diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente para la Victoria-PJ-Buenos Aires) y el periodista Julio Bazán discutieron hoy al aire en radio Mitre sobre la violencia y, particularmente, sobre la agresión que sufrió el periodista el lunes último cuando cubría las protestas contra la reforma previsional en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

"Es muy interesante que tengamos esta conversación en este medio. La respuesta la da el propio Bazán, cuando dice: «Hay un hecho nuevo, que yo nunca había vivido, la cacería a periodistas». Tengo la sensación de que [este] hecho nuevo emerge por el, digamos, el aliento del grupo periodístico [Grupo Clarín] a las confrontaciones, a la grieta, a buscar en la calle resolver problemas que había que resolver en otro ámbito", dijo Moreau esta mañana en Radio Mitre.

Ayer a la tarde, en su intervención en el recinto de la Cámara de Diputados durante el tratamiento del Consenso Fiscal, el proyecto sobre responsabilidad fiscal, el Presupuesto 2018 y la prórroga del impuesto al cheque, Moreau había dicho que Bazán fue "víctima de la violencia institucional" que TN "alimentó". Hoy insistió con esa idea.

"Usted trabaja en un medio que, por ejemplo, publicó que había que escrachar a los hijos de un camarista [ Eduardo Freiler] en el colegio; un grupo periodístico que publicó el teléfono de la hija de [la entonces procuradora] Alejandra Gils Carbó, que al minuto tuvo 300 llamadas de amenazas; un medio que se definió como «periodismo de guerra» y por lo tanto transformó a los trabajadores en corresponsales de guerra", planteó el diputado.

Bazán fue breve y contundente: "El diputado Moreau perdió una excelente oportunidad de echarle agua al fuego de la violencia; y en cambio le echó nafta".

"A la violencia hay que condenarla sin ambages, sin peros. Lo que él hizo, aplaudido en el transcurso de su discurso por diputados justicialistas, en vez de bajar un mensaje de paz, fue una incitación a la violencia", agregó el periodista. "Abre la puerta a la violencia y en este momento hay que cerrarle la puerta a la violencia", sostuvo.

La agresión a Julio Bazán y el equipo de TN

"Doble vara"

Además, Moreau criticó que se hiciera hincapié en la agresión sufrida por Bazán y no en las agresiones sufridas por otros periodistas y trabajadores de prensa. "Hay que condenar a los inadaptados que llevaron adelante esto; y no solamente en el caso de Bazán. No hay periodistas de primera y de segunda: ese mismo día, un fotógrafo de Página 12 recibió diez balazos de goma en el pecho, dos fotógrafos de Perfil... Pero no vi reacciones, no vi un comunicado de Adepa", planteó.

"Creo que hay una mirada sesgada, viene acompañada de la idea de que sólo un tipo de periodismo debe ser defendido", dijo el diputado. También pidió no "actuar con un ojo tapado" porque "las cosas no tienen doble vara".

"Si agreden a [Axel] Kicillof, no es un «incidente», es una agresión. Si a [Martín] Lousteau lo agreden, es una agresión. Si a [Carlos] Zannini lo agreden, es una agresión. Es una grieta que alimentó el Grupo Clarín", insistió.

Bazán fue sencillo. Le dijo a Moreau que su actitud era "complementarte irresponsable, miserable". Y agregó: "No sé cómo no se da cuenta de la barbaridad que dijo".

"Es una actitud irresponsable y se lo digo en la cara. Yo voy a seguir trabajando y no voy a permitir que los violentos me saquen de la calle", concluyó.

Durante la manifestación contra la reforma previsional del lunes pasado, Bazán se cruzó con un grupo de personas que lo increpó, lo insultó y lo agredió. Un hombre le dio una patada en la espalda e incluso le lanzaron ceniza caliente, lo cual le provocó quemaduras en la boca. Tras el ataque, debió quedar en observación en un hospital, donde debieron saturarle una herida en su cabeza con cinco puntos.