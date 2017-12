El precio del bitcoin se derrumba 25% en un día y cae hasta los US$ 11.600

El valor de la divisa digital se depreció a lo largo de la semana luego de tocar los US$ 20.000 el domingo pasado

El precio del bitcoin se derrumba 25% en un día. Foto: TSOKUR

Sube y baja. El domingo pasado, el bitcoin fue otra vez noticia alrededor del mundo por un nuevo récord: US$ 19.600, la -aparente- coronación de un año de subidas feroces que convirtió a la criptodivisa más popular del mundo en uno de los tópicos de discusión más populares en Wall Street y en la mesa familiar.

Pero todos los que siguen el devenir de esta moneda digital saben que deben estar preparados para grandes sobresaltos. En la semana, su valor empezó a caer hasta posicionarse en US$ 15.600 ayer. Luego, en el curso de 24 horas, bajó a US$ 10.800 para luego rebotar hasta los US$ 11.600. Es decir, una caída del 25%, de acuerdo al índice de precios del sitio Coindesk.

"Vemos la salida de especuladores a corto plazo, lo hemos visto antes", dijo Michael Jackson, socio de la firma de capitales de riesgo Mangrove Capital Partners, al portal CNBC. A pesar de la baja, el especialista afirmó que no hay causas para alarmarse. "Los fundamentos todavía están vigentes y no hay ninguna razón por la cual el ecosistema de bitcoin no deba continuar desarrollándose", sostuvo.

Por qué el bitcoin vale tanto

Cabe remarcar que el precio actual supera por bastante al registrado a finales del año pasado. A esta altura en diciembre de 2016, el bitcoin apenas alcanzaba los US$ 916, casi 1200% menos que ahora.