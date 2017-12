Susana Giménez le ganó un reclamo a la AFIP conducida por Echegaray

La justicia penal le dio la razón en 2014 y ahora la diva de la televisión logró que el Tribunal Fiscal desestimara la pretensión de una deuda de unos $ 2 millones, al entender que tenía sus fondos declarados para comprar dos propiedades en Uruguay

Susana Giménez le ganó un reclamo a la AFIP de Echegaray. Foto: gentileza Telefe

La diva de la televisión Susana Giménez le ganó un reclamo a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) conducida por Ricardo Echegaray, que la había acusado de no haber declarado parte de su patrimonio.

Luego de haberle ganado la batalla en la justicia penal en 2014, María Susana Giménez Aubert logró un fallo favorable en el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), que hizo lugar a sus argumentos.

El "pecado" original de Giménez fue haberse quejado en su programa de televisión en noviembre del 2011, cuando se instaló el cepo cambiario, de no haber podido comprar dólares. "Tengo mi contrato en blanco, pago los impuestos e hice la prueba y no me dejaron", se quejó frente a las cámaras, apenas empezó el sistema de control para la compra de dólares.

Y luego indicó: "Si querían que la gente no comprara dólares, ahora comprarán el triple", una frase que se comprobó con el creciente mercado del dólar paralelo.

El programa de Susana Giménez lleva 30 años al aire. Foto: Gerardo Viercovich

Pero la AFIP no solo dejó trascender el patrimonio de Giménez a través de algunos medios, sino que además se embarcó primero en una inspección y luego en una denuncia penal por la presunta omisión de bienes en su declaración jurada para comprar unos terrenos en Uruguay.

La AFIP argumentaba que la estrella televisiva había utilizado fondos no declarados a través de una sociedad (Splungen) constituida en un paraíso fiscal, Singapur, para concretar esa operación inmobiliaria.

Quien llevó adelante su estrategia de defensa en materia tributaria, César Litvin, logró demostrar que Giménez había efectuado un préstamo a esa sociedad que había declarado y que, desde allí, se había efectuado una transferencia al escribano en Uruguay que intervino en la compra de dos terrenos en la zona de Punta del Este.

Litvin dijo a LA NACION que "el día que se impuso el cepo, Susana intento comprar dólares con el dinero de su cuenta bancaria, donde depositaba la remuneración del canal; el sistema informó que no tenía capacidad económica para comprar y ese mismo día en el programa se le ocurrió comentarlo".

Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP. Foto: Archivo / Aníbal Greco

"Al día siguiente recibió una inspección con mucha animosidad, cómo no encontraron nada; inventaron un ajuste en tiempo récord, determinaron una deuda inexistente y le hicieron una denuncia penal agravada, según los inspectores interviniendo por instrucciones de Echegaray", indicó.

El tributarista recordó que "en ese momento los inspectores reconocían el absurdo del ajuste fiscal, pero tenían que llevar un monto aleccionador para hacer una denuncia penal agravada".

Sin embargo, detalló, "la causa penal se cerró favorablemente con sobreseimiento definitivo en el año 2014; el reclamo económico era de 2.251.480 de pesos del año 2004, más intereses".

Ahora, Giménez logró que el Tribunal Fiscal de la Nación desestimara el reclamo de dicha suma, al entender que la AFIP kirchnerista había invertido la carga de la prueba y que la acusada había podido demostrar el origen de los fondos.

En un fallo de 12 páginas, el TFN revocó la determinación fiscal con costas al Estado Nacional, en base al voto de los miembros de su sala B.

Y si bien la AFIP suele apelar ante la justicia ordinaria casi en forma automática todas las decisiones del TFN que le resultan desfavorables, en este caso el organismo que ahora conduce Alberto Abad está evaluando los argumentos del fallo administrativo para ver qué decisión toma, según fuentes oficiales.