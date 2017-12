En un brindis con periodistas, Macri se solidarizó con Julio Bazán por las agresiones que sufrió frente al Congreso

El Presidente dijo que "no puede alguien que hace un atentado de homicidio ser liberado a las 24 horas"; encabezó el brindis de fin de año en Casa Rosada

Mauricio Macri. Foto: Archivo / Stephanie Keith/Reuters

El presidente Mauricio Macri se solidarizó hoy con el periodista Julio Bazán, del canal de noticias TN. Bazán fue agredido por decenas de activistas violentos el lunes último durante los enfrentamientos entre estos y la policía, en el marco del debate por la reforma previsional. Además, Macri se manifestó de acuerdo con sancionar una ley para prohibir que los violentos que son detenidos por agresiones graves sean liberados a las 24 horas.

El jefe del Estado hizo un brindis de fin de año con todos los periodistas de la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno, en el cual les deseó una Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo.

Consultado por LA NACION sobre la propuesta del fiscal Germán Moldes para reformar la ley con el objetivo de que los activistas violentos no sean liberados en 24 horas, el Presidente se manifestó de acuerdo: "Sí, absolutamente, creo que tenemos que tener la mejor legislación y los mejores jueces que cuiden a la enorme mayoría de argentinos que apostamos a la convivencia pacífica".

La agresión a Julio Bazán y el equipo de TN

Los periodistas le pidieron hacer una consulta que no había sido hecha en la conferencia de prensa del martes último, en pleno fárrago informativo, sobre la agresión al periodista Bazan. Fue entonces cuando Macri contestó con gesto serio: "Yo me olvide de solidarizarme en ese momento con el colega de ustedes. Creo que lo que estamos haciendo es lo que vale, manifestarnos a favor de la paz, de la convivencia respetuosa, de la libertad de que cada uno exprese sus ideas pero sin caer en ningún hecho de violencia".

El jefe del Estado señaló que "ese es el camino, pero es algo que nos tiene que comprometer a todos, no hay una solución mágica. La gente se va a expresar y uno no sabe cuál va a ser el violento y cuál no. Eso lo hace aún más difícil".

"Finalmente estamos todos luchando por lo mismo, una sociedad más justa. Y donde los violentos no tengan lugar. No hay otro camino. Esperemos que ustedes ayuden a que la Justicia ejerza su rol, porque no puede alguien que hace un atentado de homicidio ser liberado a las 24 horas. Porque una piedra de este tamaño (hizo un gesto) es un elemento que puede matar a una persona. Si alguien tira esa piedra está dispuesto a matar", dijo el jefe del Estado.

Saludo de Navidad

Macri junto a periodistas, durante el brindis de fin de año en Casa Rosada. Foto: Prensa Casa Rosada

Previamente, Macri hizo un saludo navideño. "Queremos saludarlos por Navidad y Fin de Año, nos hemos sentido orgullosos, hemos ido construyendo una forma de relacionarnos, de hacer política", dijo.

"Creemos profundamente en la libertad de expresión y la libertad de prensa, a veces las críticas duelen, a veces son injustas pero siempre uno aprende, y obliga por lo menos a volver a repensar todo lo que uno ha hecho y decir lo pude haber hecho mejor", agregó Macri.

"Es un ejercicio constructivo. Cada uno debe ejercer su rol con la máxima responsabilidad, contribuir a que el valor de la palabra crezca cada vez más, para que la sociedad se fortalezca. Es una sociedad donde se dice la verdad y donde lo que uno se compromete se cumple es una sociedad que sienta bases muy firmes para el crecimiento futuro. Feliz Navidad!", concluyó.

También el Presidente firmo el pergamino conmemorativo de los 70 años del periodista Roberto Di Sandro, decano de la Sala de Periodistas, que ingresó como acreditado en la Casa Rosada en 1947 y representó a diversos medios gráficos y audiovisuales.