Facebook y Google hacen millones con tus datos. Este argentino quiere darte tu tajada

Mat Travizano creó Wibson, una aplicación que permite a los usuarios hacerse dueños de la información que generan en Internet

Mat Travizano, CEO de Grandata y Wibson. Foto: Endeavor

Todo lo que hacemos en Internet deja una huella . Las fotos que subimos a una red social, los comentarios que escribimos en un post, el historial de páginas visitadas y las cosas que compramos en línea generan una serie de datos que las aplicaciones con las que interactuamos recopilan diariamente.

Las grandes empresas de Internet dicen emplear esa data para mejorar el funcionamiento de sus servicios. Además, con la excusa de buscar financiamiento para que sus productos sigan siendo gratuitos, la ponen a disposición de anunciantes, que con ella pueden crear publicidades altamente segmentadas y personalizadas.

Y las cifras que reciben por ese "petróleo digital" son fenomenales.

Todo lo que hacemos en Internet deja una huella digital. Foto: Shutterstock

Según la consultora eMarketer, Google obtendrá US$ 72.690 millones en ingresos por avisos digitales durante 2017, mientras que Facebook se quedará con otros US$ 33.760 millones. Son US$ 106.450 millones, equivalentes a una participación del 46,7% del gasto global en publicidad digital. ¿Es una ecuación justa para los usuarios que generaron todos esos datos?

Mat Travizano piensa que no.

Justicia digital

Físico de la UBA, 37 años, Travizano fundó en 2012 Grandata, firma con cuarteles en Vicente López y San Francisco que utiliza bases de datos anonimizadas de diversas industrias para "comprender tendencias de mercado y predecir el comportamiento de los usuarios".

Se calcula que Facebook y Google obtendrán US$ 106.450 millones en ingresos publicitarios durante 2017. Foto: Archivo

A su juicio, detrás del modelo de negocios que emplean las corporaciones de Silicon Valley existe un jugador ignorado: la gente, auténtica dueña de los datos. "Son los verdaderos sujetos a través de los cuales habla la data", comenta en diálogo con LA NACION. "Los datos son de las personas. Por lo tanto, merecen tener cierto protagonismo desde el punto social y económico."

La solución que Travizano ideó es un protocolo complejo con una cara amigable: una app llamada Wibson, que permite a los usuarios de forma sencilla capturar la información que producen en las diversas aplicaciones y venderla de forma segura y anónima. Quienes la usen podrán decidir qué datos deciden compartir, a quién -empresa de marketing, investigación o iniciativa de bien común- y recibirán a cambio dinero que se acreditará en una cuenta.

Monopolio de una persona

"Lo que vamos a hacer es convertirte en el dueño del monopolio de tus datos. Además, Wibson va a notificarte si hay empresas que están quedándose con ellos sin tu consentimiento y vas a poder pararlas a través de un mail escrito por un asesor legal", añadió.

Wibson busca que los usuarios sean due?os absolutos de sus datos.

Travizano afirma que no está en una cruzada contra los gigantes de Internet. "No estoy en contra para nada de que se construya un mundo mejor y se potencie la innovación a partir de los datos. Sí de que se haga sin que las personas sean conscientes y tengan el control para cambiarlo -dijo-. Google, Facebook y Twitter te dan valor, pero hay un montón de otras empresas que están haciendo plata con tu información y no te ofrecen nada a cambio."

"Si quieren seguir, que sigan -agregó-. Pero que te participen."

La versión beta de Wibson estará disponible al público en febrero y se espera el lanzamiento oficial para el segundo trimestre de 2018.

¿Los servicios de Facebook, Twitter o whatsapp son gratuitos?

cerrar