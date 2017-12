Procesaron con prisión preventiva a Amado Boudou en la causa por la falsificación de facturas en viáticos

Remiten a gastos por un viaje del ex vicepresidente a Francia en 2011; además el juez Lijo rechazó el pedido de excarcelación por la causa de enriquecimiento ilícito

Procesaron con prisión preventiva a Amado Boudou en la causa por la falsificación de facturas de viáticos. Foto: Archivo

Un nuevo revés judicial se le abre al ex vicepresidente Amado Boudou . El juez Ariel Lijo lo procesó con prisión preventiva en la causa por adulteración de facturas en su época de ministro de Economía. Actualmente, el ex funcionario está detenido en el penal de Ezeiza en la causa que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.

Las facturas remiten a una serie de viáticos que el ex vicepresidente entregó en febrero del 2011 tras realizar un viaje de carácter oficial a Francia. El ex funcionario pasó un monto muy superior al real de un hotel en París y otro por el pago de un traductor. La justicia citó al traductor a Comodoro Py, que confirmó el trabajo pero dijo que el importe de su factura era mucho menor.

La causa contra el ex presidente surgió de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en LA NACION en agosto de 2013. "Boudou justificó parte de su voluminoso crecimiento patrimonial de los últimos años con el cobro de viáticos mientras era ministro de Economía, hasta superar los $ 180.000 . Ese monto de dinero se incorporó como parte de sus «ingresos» y, luego, de su «patrimonio»", detallaba la investigación

Lijo rechazó la excarcelación en la causa por enriquecimiento ilícito

Por otra parte, Lijo rechazó excarcelar o enviar a prisión domiciliaria al ex vicepresidente en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El magistrado se opuso al pedido formulado por la defensa del ex funcionario kirchnerista a pesar de que el fiscal federal Franco Picardi había sugerido ayer que era pertinente evaluar una "medida menos lesiva" para los derechos del imputado porque no existían "riesgos procesales".

"Corresponde tener en consideración que los hechos imputados al nombrado al momento de prestar declaración indagatoria, encuadrarían en los delitos de asociación ilícita -en calidad de jefe- y lavado de activos", sostuvo Lijo en su fallo.

