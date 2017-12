Folk, noise, space rock y psicodelia: todo en uno

La guitarra acústica como una herramienta sónica más allá de lo imaginado. Foto: Daniel Pessha

Electric Trim.Lee Ranaldo. Teatro: Xirgu-Espacio Untref (Chacabuco 857, San Telmo). Invitado: Dedés / Nuestra opinión: muy bueno

Está claro que hay más de una faceta en la carrera de Lee Ranaldo. Este año editó un disco, Electrim Trim, que dialoga puntualmente con los que produjo a partir de 2011 (Between the Times and the Tides, Last Night On Earth), el año de la separación de Sonic Youth, la banda con la que se hizo conocido en todo el mundo, pero sin repetir esquemas e incorporando ideas y valiosas colaboraciones (Nels Cline de Wilco, Sharon van Etten, el escritor Jonathan Lethem para las letras). Su presentación del miércoles último en Buenos Aires incluyó algunos temas de ese álbum, pero en un formato distinto al de la grabación en estudio: Ranaldo solo, con un set de guitarras acústicas más una pedalera y un arco que le permitieron elaborar efectos inusitados, una especie de recordatorio estable de su voluntad irreverente y exploradora, subrayada también con variantes en la afinación y la empuñadura.

El entorno donde se presentó esta vez favoreció su performance: la intimidad del Xirgu (un teatro clásico, con butacas y palcos) acentuada por un tipo de iluminación austera y muy apropiada para el clima del show, le sentó realmente muy bien. Ayudó a corroborar la capacidad del neoyorquino para llenar todo el espacio con una sonoridad que se balanceó entre el folk, el noise, el space rock y la psicodelia. Sin el paraguas del explosivo entretejido que solía armar con Thurston Moore en los tiempos de la juventud sónica, Ranaldo sigue siendo un guitarrista imaginativo, desapegado de la norma, de una enorme singularidad.

Tanto en su vertiente más melódica ("Let Start Again", que no desentonaría en el repertorio de R.E.M.) como en las menos convencionales (la politizada "Thrown Over the Wall", tiro por elevación a Donald Trump) Ranaldo lució sólido y convincente. No es un cantante excelso, pero su voz suena vulnerable y emotiva. Su nueva visita a Buenos Aires, luego del concierto del año pasado en el CCK, reafirmó el vínculo con un público fiel que lo despidió con calidez. Unas horas antes, había paseado por la ciudad en bicicleta e incluso se había acercado, curioso, a un cacerolazo. Siempre atento a la realidad que lo rodea, Ranaldo conserva su personalidad y su estilo, alejado de los mandatos de la industria y las veleidades de las estrellas que fabrica en serie.