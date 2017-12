Charles Dutoit, acusado por acoso sexual

Dutoit acusado. Foto: Archivo

Que la música clásica no estaba al margen de los casos de acoso sexual quedó demostrado hace dos semanas cuando el director James Levine recibió múltiples denuncias que derivaron en la suspensión de sus actividades en la Metropolitan Opera . Ahora, el nuevo denunciado es otro director, Charles Dutoit.

En entrevistas separadas con The Associated Press, tres cantantes de ópera y una instrumentista relataron versiones detalladas de incidentes que ocurrieron entre 1985 y 2010 en un auto en movimiento, la suite de un hotel, un ascensor y en la oscuridad tras bambalinas. Las mujeres acusan al músico de 81 años, director principal de la Orquesta Filarmónica de Londres y ex marido de Martha Argerich, de agresiones sexuales durante ensayos y presentaciones ocurridas en Chicago, Los Ángeles, Minneapolis, Filadelfia y Saratoga Springs, Nueva York. "Me tiró contra la pared, puso mi mano en sus pantalones y me metió la lengua hasta la garganta", relató la mezzosoprano Paula Rasmussen sobre un incidente que dijo que ocurrió en un vestidor de la Ópera de Los Ángeles en septiembre de 1991. Por su lado, la soprano Sylvia McNair contó que, después de un ensayo con la Orquesta de Minnesota, Dutoit la abordó en un ascensor. "Me abrazó y puso su rodilla entre mis piernas",

La Royal Philarmonic emitió ayer un comunicado en el que, por las denuncias, canceló "todos los compromisos del director en el futuro inmediato" para "asegurar la seguridad de artistas y músicos". Dutoit no hizo hasta ahora ninguna declaración sobre las acusaciones.