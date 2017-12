Shows: el combo del año próximo costará 13.325 pesos

Es el valor de las entradas más bajas para ocho recitales internacionales

Phil Collins vuelve a la Argentina.

Frente a tantos shows musicales anunciados para 2018 que ya tienen fecha e, incluso, entradas a la venta, conviene hacer algunos números de lo que nos costaría ver los grandes recitales internacionales el año próximo. Y, también, repasar cuánto gastamos este año para no perdernos a algunos de los shows de la temporada: U2, Ed Sheeran , Coldplay , Lollapalooza y un largo etcétera que llega hasta el más reciente Festival BUE , con Arcade Fire y Gorillaz a la cabeza.

Tomamos ocho ejemplos de recitales masivos a los que podría asistir una persona de entre 35 y 55 años (o podría comprar para regalar). En algunos casos, por gusto personal, si la preferencia está entre el rock y el pop o el electro pop, ya tiene para elegir varios: Foo Fighters (la banda de Dave Grohl abrirá la temporada rockera en Vélez, el 7 de marzo próximo, compartiendo escenario con Queens of the Stone Age), Ozzy Osbourne, Radiohead, Roger Waters o Depeche Mode. También hay propuestas para los que elijan el plan de salida en pareja: Phil Collins y Rod Stewart, o para acompañar a hijos, sobrinos, ahijados: Katy Perry (la diva del pop llegará al Club Ciudad de Buenos Aires el 11 de marzo, con su Witness: The Tour).

En el caso de Phil Collins, las entradas para la actuación del 20 de marzo están agotadas. Sin embargo, se espera que, a más de dos décadas de su visita a la Argentina, cuando cantó en el estadio de River, su próximo concierto en el Campo Argentino de Polo tenga una segunda función.

Con ese combo en la mano, la suma de las entradas más baratas a esos espectáculos da 13.325 pesos. Y si también agregamos el festival Lollapalooza (Pearl Jam, Chance the Rapper y The Killers entre una larga lista de grupos y solistas) una entrada diaria (no el abono) con las promociones actuales le costará 1990 pesos. Comprada hoy, costará un 13,7 % más del valor que, en marzo pasado, ya casi sin promos, costaron las entradas para la edición anterior.

Los que durante 2017 fueron a ver (o compraron entradas para familiares o amigos) los shows de Ed Sheeran, Bruno Mars, U2, Coldplay, Guns 'N' Roses + The Who, Abel Pintos, Bon Jovi y uno de los días del Personal Fest, gastaron, cuanto menos, 9340 pesos (las entradas más baratas más cargos por servicio).

8 shows de 2018

Rod Stewart desde$ 1000

Foo Fighters desde$ 1850

Roger Waters desde$ 1845

Depeche Mode desde$ 1440

Phil Collins desde$ 1750

Radiohead desde$ 2240

Katy Perry desde$ 1475

Ozzy Osbourne desde $ 1725

TOTAL:$ 13.325

8 shows de 2017

Ed Sheeran desde $ 700

Bruno Mars desde $ 1440

U2 desde $ 750

Coldplay desde $ 800

Guns N Roses/The Who $ 2240

Abel Pintos desde $ 690

Personal Fest $ 1220

Bon Jovi $ 1500

TOTAL: $ 9340