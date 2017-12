Cómo sigue el proceso en Cataluña tras las elecciones

Los independentistas buscan formar gobierno pese a los obstáculos judiciales

-¿Cuándo asumiría el próximo gobierno catalán?

-Antes del 23 de enero debe constituirse el Parlamento y 10 días después se celebrará una sesión de investidura para elegir al presidente de la Generalitat; los independentistas tienen casi asegurada la mayoría para imponer su candidato.

-¿Podrá gobernar Carles Puigdemont ante sus problemas judiciales?

-El acta de diputado la obtendrá automáticamente. Pero para ser elegido presidente debe presentarse en el Parlamento y anunciar su programa antes de la votación. Es decir, tiene que regresar de Bélgica. Y si lo hace será detenido por rebelión. Ninguna ley prohíbe que un preso sin condena sea designado presidente de una comunidad autónoma. Pero será el juez de la causa quien decida si lo deja salir o no para la sesión de investidura. Hay un solo antecedente, en el País Vasco, de un diputado electo preso -por terrorismo- al que dejaron asistir a un pleno de investidura.

-¿Qué pasará si el ex presidente regional no regresa a España?

-Podría designar a otro dirigente de su partido para que asumiera la jefatura del gobierno. Y él quedarse en Bélgica, con un cargo simbólico y proclamándose ante el mundo como "presidente legítimo en el exilio".

-Con tres diputados presos y cinco fugados en Bruselas, ¿cómo hará el separatismo para ganar las votaciones?

-Es un problema que deben resolver los líderes catalanes. Lo lógico sería que algunos de ellos renuncien para que juren en su lugar otros candidatos sin deudas con la justicia española. En caso contrario, no podrían ganar la votación para formar gobierno ni la de cualquier ley que quisieran aprobar después. El voto delegado no está permitido para casos como el de ellos. Como tienen dos bancas más que la mayoría, Puigdemont y tal vez el ex vicepresidente Oriol Junqueras podrían retener el cargo sin complicar al eventual gobierno independentista.