San Lorenzo modelo 2018: con un plantel más corto pero sin que pierda calidad

El Ciclón, que no jugará la Libertadores, buscará darle pelea a Boca manteniendo a las figuras, achicando el plantel y con un solo refuerzo

El Pampa Biaggio les pidió a los dirigentes, como refuerzo, a un volante por la derecha.

Si algo sabe San Lorenzo en el final de 2017 es que el nuevo año que asoma lo tendrá en un contexto totalmente opuesto al de sus pares más prestigiosos: a diferencia de Boca, River, Independiente y Racing, el Ciclón será el único equipo de ese legendario lote del fútbol argentino que no disputará la Copa Libertadores. Dentro de ese panorama, el club diagrama una estrategia: conformar un plantel más corto -que de todas formas no pierda nivel- y que pueda darle batalla a Boca en la cima de la Superliga .

San Lorenzo llegó al final de año con un sprint fabuloso en cuanto a resultados que culminó con la confirmación de Claudio Biaggio como DT. No obstante, entienden que los números les dieron una mano pero todavía hay una cuenta pendiente en cuanto al funcionamiento del equipo, que no luce aceitado y se muestra con escasa fluidez en el juego. "En la conversación que mantuvimos con el Pampa llegamos a una conclusión: conformar un plantel un poco más corto que el actual pero de nivel, que no pierda calidad. Digo esto pensando en que no tendremos en el camino la Copa Libertadores. Nuestra idea, salvo que llegue alguna oferta muy buena, es no vender a ninguno de los más destacados del equipo", explicó el presidente Matías Lammens a LA NACION.

Un grupo de 61 contratos

En la recta final de 2017 San Lorenzo cuenta con aproximadamente 61 contratos profesionales. "Están aglutinados en la primera división, la reserva y con futbolistas que están a préstamos en otras entidades", confirmó a este medio el manager Bernardo Romeo , quien dejará su cargo cuando expire este año. De ellos, 43 se entrenan en la Ciudad Deportiva azulgrana y 18 están cedidos a otros clubes. En la mitad de la cancha es donde aparece el número más nutrido de jugadores: 27 profesionales. A su vez, seis de esos futbolistas se encuentran a préstamo en otras instituciones. De los 61 vínculos firmados, hay dos que finalizarán el 31 de diciembre: Robertino Insúa y Leandro Navarro. Este último ya avisó que jugará a partir del próximo año en Venados de Yucatán de México.

De acuerdo con las palabras del presidente a LA NACION en principio arribaría solamente un futbolista. "Me junté con Biaggio y él me pidió que hagamos el intento de incorporar a un volante por la derecha. Esa es la idea. Honestamente, todavía no hay nombres, estamos trabajando porque el mercado todavía está muy quieto".

El N° 4 no es prioridad

De hecho, si bien en las entrañas del club se menciona como un anhelo el regreso de Julio Buffarini para el lateral derecho, en ese sector la urgencia no es inmediata porque está bien cubierto con Paulo Díaz y Víctor Salazar.

En esa línea que pregona Lammens, San Lorenzo deberá sostener a Díaz, el polifuncional chileno de 23 años que se ganó la titularidad con destacadas tareas en varios puestos de la defensa. En los últimos encuentros del Ciclón se movió tanto por derecha como por izquierda. Varios equipos del fútbol europeo (Inter de Italia es uno de ellos) depositaron sus miradas en Díaz, que ya disputó 55 compromisos con la camiseta azulgrana.

También hay interés de Flamengo y el América de México por el capitán y goleador Nicolás Blandi. Y desde el exterior se monitorea constantemente la tarea de Ezequiel Cerutti, quien desde la llegada de Biaggio volvió a potenciarse en el ataque y marcó cuatro goles. Se desprende que el Ciclón deberá retener a varias de esas piezas fundamentales si pretende pelear cara a cara contra el poderío de Boca en el certamen doméstico. "El objetivo del club es concentrarse de manera muy fuerte en el torneo local porque estamos muy bien ubicados. Todavía quedan 15 fechas: lo atravesaremos con un plantel más corto, sin tantos jugadores pero sin dejar de lado la calidad", aseguró el mandamás azulgrana.

El arco lo tiene cubierto con Nicolás Navarro (uno de los puntos altos del equipo a lo largo del segundo semestre de 2017), Sebastián Torrico y José Devecchi.

Por otro lado, mientras pone el foco en la pretemporada que comenzará el 3 de enero con sedes en la Ciudad Deportiva del club y un hotel en Ezeiza, en estos días Biaggio llamó a Carlos Retegui, entrenador de Los Leones, para compartir experiencias y perfeccionarse en métodos de entrenamiento. La cita quedó pautada para los primeros días de 2018.

Asimismo, en esa búsqueda del director técnico azulgrana de adquirir nuevos conocimientos, también tomó el teléfono para ponerse en contacto con Mauricio Pochettino, DT del Tottenham inglés. El ex marcador central valoró el gesto e inclusive lo invitó a viajar a Inglaterra para presenciar algunas prácticas y tener una charla mano a mano.

En el plano internacional, San Lorenzo no puede esquivar a los elencos brasileños en los cruces coperos de los últimos años. Para la Copa Sudamericana asoma en su horizonte uno de los adversarios más complejos: Atlético Mineiro, que llegó a octavos de final en la última Libertadores. Es decir, los brasileños, ubicados en el séptimo lugar del ranking de la Conmebol, se enfrentarán contra el décimo de ese escalafón. Aunque aquí este sistema no computa y por eso se dará un choque potente.

En la histórica Libertadores 2014 el Ciclón jugó en la etapa de grupos frente a Botafogo y después lo hizo ante Gremio y Cruzeiro, en llaves de eliminación. Claro, el equipo comandado por Edgardo Bauza superó a todos con éxito y luego entraría en la historia grande del fútbol continental. Ya en 2015 le tocaron en la zona Corinthians y San Pablo; en 2016 otra vez surgió Gremio y en 2017 aparecieron Flamengo y Atlético Paranaense. Además, en la Copa Sudamericana 2016 quedó afuera contra Chapecoense.

El Ciclón se presentará en 2018 frente a Huracán

San Lorenzo afrontará su primer compromiso de 2018 nada menos que en el clásico contra Huracán. El encuentro de verano se disputará en Mar del Plata, el martes 16 de enero, a las 22.10. Después, el sábado 20, se enfrentará ante Gimnasia y Esgrima en el Estadio Ciudad de La Plata, también en el mismo horario del cruce con el Globo. Será un mes especial dado que las pretemporadas comenzarán unos días antes de lo habitual, ya que la Superliga se reanudará el viernes 26 de enero con la disputa de la 13º fecha. Ese fin de semana, el Ciclón visitará a Talleres, en Córdoba.