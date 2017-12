Agustín Rossi: "La presencia es la cualidad más importante para atajar en Boca"

Llegó hace casi un año, se ganó la titularidad y mantuvo su valla invicta en más de la mitad de los partidos: "Da tranquilidad que no se hable de buscar otro arquero", dice

Rossi y el arco de Boca: "Estoy concentrado en todo momento, porque eso es lo más importante; sobre todo cuando no te llegan mucho". Foto: Prensa Boca

En su casa, el televisor es para la Playstation. No ve partidos ni, mucho menos, programas de debate futbolero. Tampoco lo hacía cuando era más chico. Es el arquero de Boca , pero Agustín Rossi no deja de ser un joven de 22 años con los hábitos propios de la Generación Z, como se identifica a las personas nacidas en la década que va de 1995 a 2005. Por eso el smartphone es un foco de atención ineludible y diversifica la atención para responder mensajes de Whastapp mientras realiza la entrevista con LA NACION. Esa distancia que toma del mundo del fútbol cuando está afuera de los entrenamientos, las concentraciones y la competencia es acaso la que lo despoja de las tensiones y presiones que existen en un club de exposición mundial.

Aquel chico que era mediocampista en su categoría y arquero en una mayor se definió para siempre por los guantes a los 12 años. La elección tuvo un costado forzoso a partir de algunos inconvenientes en las rodillas con los cartílagos de crecimiento. También hubo un año sin fútbol antes de volver a probarse a Chacarita para entonces sí iniciar el camino que lo haría debutar en el ascenso, llegar a primera división en Estudiantes, destacarse en Defensa y Justicia y arribar a este presente de consolidación xeneize.

Desde que se adueñó del arco, Boca ganó en solidez defensiva. Y para eso Rossi hizo un buen aporte: mantuvo la valla invicta en 18 de los 29 partidos. Después de haber sido campeón en su primer semestre en el club y prolongar el liderazgo en el segundo, ahora el arquero se prepara para Copa Libertadores , el desafío omnipresente en la Ribera.

-Cuando Boca te contrató tenías apenas 13 partidos en primera división y hace un año que sos el arquero titular, ¿imaginabas esta consolidación?

-Tenía expectativas, pero se dio todo mejor de lo que esperaba. Creo que supe aprovechar mi oportunidad en el momento justo. Haber conseguido esto es un gran paso en mi vida, estoy muy contento. Termino un gran año, como el arquero titular de Boca.

-¿Llegabas con la idea de pelear el puesto o con la convicción de que ibas a atajar?

-Se me abrió la puerta del club por la lesión de Guille (Sara) y el que atajaba era Axel (Werner); me sumé en la pretemporada, cuando el equipo venía de jugar un amistoso en México. Pensé que capaz me podía costar la adaptación y la verdad que yo venía a pelear el puesto. Tuve una disputa normal en un lugar especial del equipo. Tuve la tranquilidad de entender cuándo podía arriesgar y cuando no.

-¿Cuánto más rápido de lo que esperabas se dio todo?

-Fue todo muy rápido, sí. Me sumé a los entrenamientos y al poco tiempo tuve una prueba en el partido con Colón (NdeR: un amistoso jugado el 25 de febrero). Pude aprovechar esa oportunidad para demostrar y, a la semana siguiente, arranqué el campeonato como titular. Fue muy importante el apoyo que tuve en ese primer momento de mis compañeros y del entrenador.

-¿Cómo es Guillermo Barros Schelotto?

-Es un técnico que por algo está donde está y por algo dirige un equipo que está puntero hace un año. Propone un juego imponente, de siempre salir a buscar los partidos y ganar. Cuando llegué me había dicho que esto era un día a día constante porque iba a atajar el que mejor estuviese, y esa competencia en los entrenamientos la sigue manteniendo.

-Al poco tiempo de estar en Boca tu ex pareja te acusó de violencia de género, ¿qué fue lo que sucedió?

-Son cosas que no pasaron. No hubo ninguna causa en contra mío, no tuve ningún problema judicial. Traté de mantenerme tranquilo, de pensar en lo que implicaba para mi carrera profesional llegar a Boca y en nada más.

"Me gusta mucho jugar con los pies, pero en Boca no podés cometer errores", reconoce Rossi. Foto: Prensa Boca

-¿Cuál es tu estilo?

-Estoy concentrado en todo momento, porque eso es lo más importante; sobre todo cuando no te llegan mucho. Me gusta mucho jugar con los pies, así que prefiero los equipos que salen tranquilos desde atrás. En Defensa y Justicia, con Ariel Holan, era algo que hacíamos siempre. En Boca no lo podés hacer tanto porque acá no se pueden cometer errores.

-¿Qué recordás de los últimos arqueros que marcaron una etapa en el club?

-Era muy chico cuando estaba (Oscar) Córdoba, sé que era atajador y fue un arquero muy importante. De (Roberto) Abbondanzieri se destacaban los saques largos, sobre todo para que los aproveche Guillermo. Después, (Agustín) Orion fue un arquero de presencia. Y la presencia es la cualidad más importante para atajar en Boca.

-Más de la mitad de los partidos que jugaste en Boca mantuviste el arco invicto.

-Es algo importante, por lo que significa para mí y por lo que le transmite al equipo. Cuando los de arriba ven que si nos atacan no nos hacen goles, da más confianza.

-En cada uno de los mercados de pases anteriores la intención de Boca era sumar un arquero de jerarquía, algo que ahora no sucede. ¿Sentís que te lo ganaste?

-Da tranquilidad que no se hable de ir a buscar otro arquero. Me da más seguridad, más responsabilidad y más ganas de seguir esforzándome día a día para hacer las cosas todavía mejor.

-¿Qué sentís al momento de salir a jugar?

-Hay adrenalina y emoción, sobre todo de local, porque es muy lindo jugar en la Bombonera, adonde la gente no para de alentar.

-¿Cuáles son tus aspiraciones para el futuro?

-La selección es el sueño de todos, el llamado que espera cualquier futbolista; eso sería lo máximo. Sería lindo jugar en Europa, pero no tengo apuro porque estoy con ganas de seguir demostrando acá.

-¿Por qué creés que a los arqueros argentinos les cuesta destacarse en el fútbol europeo?

-Me parece que es porque miran más a los de allá, que buscan otro estilo y arqueros que ya tengan un recorrido en Europa.

-¿El año próximo es la Copa Libertadores o nada?

-No, porque vamos a tener tres competencias; aunque está claro que, por lo que implica, a lo que más importancia se le va a dar va a ser a la Libertadores. En la copa es en lo que vamos a estar más metidos.