De los lectores: cartas & mails

Violencia cerca del Congreso

Gracias a la policía

Lo realizado por los policías el lunes pasado es el mejor ejemplo de la definición de héroe: persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Se bancaron cascotes y munición casera de todo calibre para defendernos a todos. Algunos de ellos permanecen internados mientras los cobardes agresores, incluso los que fueron detenidos, están libres. Se cuidaron por orden de sus superiores de no reaccionar frente a la constante provocación de los bandidos que rompieron nuestros bienes comunes y que con saña quisieron lastimarlos. Y no contarán en el futuro con la jugosa jubilación de los maquiavélicos diputados que fogonearon a sus agresores.

Policías, hoy disfrutamos del orden institucional gracias a ustedes. ¡Mil gracias!

Carlos V. Oxenford

DNI 13.407.411

Por los que vienen

Como jubilado me siento realmente perjudicado por la nueva ley. No obstante, la apoyo pues considero que es mi colaboración para que mis hijos y mis nietos en su momento puedan también jubilarse.

Carlos Alberto Rosa

DNI 4.792.598

Garantes

La misma Justicia que liberó en menos de 24 horas a quienes fueron filmados dañando la propiedad pública y lesionando a representantes de la autoridad pública en la zona del Congreso una semana atrás encarceló por más de 48 horas al policía que disparó a un delincuente que segundos antes había apuñalado diez veces a un turista en La Boca. Sería entonces oportuno que el Consejo de la Magistratura exija las explicaciones correspondientes a los magistrados que dictaron estas escandalosas decisiones. Máxime cuando los tribunales son, por mandato constitucional, los garantes de la paz social.

Joaquín E. Goldaracena

DNI 23.780.306

Ómnibus en los actos

Cuando un ciudadano, por la razón que sea, estaciona mal su vehículo, rápidamente este es removido y hay que ir a buscarlo a una playa, donde además de la multa hay que abonar el acarreo. Y todos esos ómnibus contratados para el traslado de gente que va a hacer desmanes y destrozar bienes públicos, además de otros delitos, ¿por qué no son también requisados y que tengan que ir a buscarlos sus propietarios, mostrando además que tiene los papeles en orden, que no tienen multas, etc.?

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

Bonadio y Cristina

Sugestivamente el juez Bonadio esperó a que la ex presidenta asumiera en el Senado para dictarle la prisión preventiva y el desafuero, sólo unos días de diferencia para que Cristina Kirchner tuviera que cumplir como cualquier ciudadano con la Justicia por haber infringido la ley. Más aún, la gravedad de las imputaciones determinadas por el juez, procesándola por traición a la patria y el desafuero, no condicen con la espera, que resulta estéril por los fueros adquiridos. El casi 80% que no la votó en las últimas legislativas nacionales seguramente se estará preguntando: ¿el juez actúa con imparcialidad, o está dándole prerrogativas? El hecho de que se trate de una ex presidenta debería ser motivo mayor para no otorgarlas. Fue ella quien durante ocho años ocupó el más alto cargo y está sospechada seriamente de corrupción, asociación ilícita, posible autor intelectual del homicidio del fiscal Nisman y traición a la patria, entre otros ilícitos. Es de suponer que al menos cuatro ex funcionarios presos, De Vido, Jaime, Boudou y Zannini, no actuaron sin la autorización expresa de Cristina y Néstor. Por eso, no se entiende la actitud del juez en darle el beneficio de los fueros por una diferencia de días. La Justicia de nuestro país atraviesa un serio descarrilamiento. Es necesario que el Consejo de la Magistratura deje de dormir o mirar para otro lado y que comience a actuar sobre los jueces que no cumplen su función con celo y honestidad. De lo contrario es mejor disolver ese organismo y ahorrarnos los sueldos.

Miguel Baghdasarian

DNI 8.537.176

La salud en Venezuela

En la reunión extraordinaria de la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina, España y Portugal (Alanam), realizada en noviembre en Bogotá, cuatro miembros titulares de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires pudimos enterarnos en forma directa de la situación sanitaria de la población venezolana: incumplimiento crónico en los programas de asistencia y vacunación, desabastecimiento masivo de medicamentos de primera necesidad, como antihipertensivos, antidiabéticos, antibióticos, quimioterápicos (tratamientos oncológicos), analgésicos y otros medicamentos de uso común; escasez de insumos (instrumental médico-quirúrgico, suturas, reactivos para exámenes de laboratorios) y de otros elementos de diagnóstico y tratamiento. Esto causó un pavoroso aumento de 100 veces la mortalidad de niños menores de cuatro semanas, que en 2012 era del 0,02% y según las últimas estadísticas trepa al 2%. En ese mismo período la tasa de mortalidad materna aumentó casi cinco veces, acompañando el aumento de la mortalidad general. A esto se suma la reaparición de enfermedades ya desaparecidas, como el sarampión y la difteria, y el aumento de casos de tuberculosis, malaria -que se incrementó en un 52,6% en las primeras 14 semanas del año- y sida. El sistema hospitalario se halla inoperativo, y la pobreza ha aumentado a 81% de la población. Las autoridades rechazaron el canal humanitario internacional destinado a paliar en parte esta situación y asumen que los 45.000 médicos cubanos que trabajan en ese país, cumpliendo la Misión Barrios Adentro, y los llamados MIC (médicos fabricados en tres años) podrían ser la solución. En un estudio realizado por periodistas de The New York Times en nueve de los 21 hospitales, fueron informados del aumento de la desnutrición infantil, sobre la cual el gobierno no publica información estadística epidemiológica. Durante 2016 se registró en menores de 1 año un aumento del 30% de la mortalidad por esa causa. El diagnóstico de ese mal enfrenta censura dentro de los hospitales, ya que está prohibido registrarla dentro de los antecedentes médicos de los niños. La Encuesta Nacional de Hospitales 2016 reportó que el 96% de los establecimientos no tenían disponibilidad de insumos básicos para tratar ese cuadro. Según Cáritas, en niños menores de 5 años, el 45% presentaba algún tipo de desnutrición. Los medicamentos básicos no son provistos por el Estado ni están disponibles en los hospitales, por lo que los pacientes deben comprarlos en farmacias o en el mercado negro. La crisis incluye también la falta de alimentos básicos, por lo que muchas familias buscan comida en las calles o en los basureros. La falta de posibilidad de criar adecuadamente a sus hijos ha llevado a que muchas mujeres decidan esterilizarse quirúrgicamente, ya que existe una escasez severa de otros métodos anticonceptivos. Como consecuencia de esta dramática situación se han diseminado epidemias que ponen en riesgo a países vecinos, como Colombia y Brasil.

Frente a esta situación sanitaria las autoridades rechazan recibir ayuda, ya que de hacerlo significaría aceptar que existe una crisis humanitaria y así reconocer que la población es vulnerable y por lo tanto la política llevada adelante fracasó.

Dr. Juan Antonio Mazzei

Académico Titular de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires

jamazzei@gmail.com

Escribanía

La reciente carta de mi colega Enrique Maschwitz y lo manifestado en televisión por el ex fiscal Lanusse me instan nuevamente a lidiar con la lamentable e indignante costumbre de políticos y opinadores, instalada hace unos años, de emplear la muletilla de que "el Congreso de la Nación actúa como una escribanía" a efectos de denostarlo, porque actúan como meros "copistas" del poder de turno. Ejerzo mi función de escribano hace más de cuarenta años, estoy profundamente orgulloso de ello. Me gratifica el reconocimiento y la confianza que la comunidad en su conjunto tiene de la actuación del notariado. Instrumentamos documentos confiables que reducen sensiblemente la litigiosidad en la sociedad. No somos meros copistas, interpretamos la voluntad de nuestros requirentes, los asesoramos y les sugerimos el encuadre legal adecuado a sus necesidades, para lo cual contamos con una excelente formación jurídica y un estricto control disciplinario por parte del Estado. Es una exitosa centralización de la función asesora, instrumentadora y autenticante. Por ello, esta lamentable muletilla no sólo es ofensiva, sino que demuestra un profundo desconocimiento legal de los que la emplean.

Romelio D. Fernández Rouyet

romelio@fernandezrouyet.com.ar

Vuelo al Polo Sur

En estos tiempos de confusión y falta de valores, creo que es necesario apreciar algunos de los "desconocidos" héroes de nuestra patria. En el Día de Reyes de 1962 dos aviones de la Armada aterrizaron en el Polo Sur; así, sus tripulantes se constituyeron en los primeros argentinos en llegar a ese extremo del mundo. Fue el primer vuelo realizado desde el continente americano a ese lugar. El comandante fue el entonces capitán de fragata Hermes Quijada, asesinado por terroristas en la década del 70. Fue una expedición llena de peligros e incomodidades poco comunes, llevada a cabo por hombres valientes, con espíritu de aventura, pero al mismo tiempo excelentes profesionales que tripulaban aviones a los que hoy pocos se subirían. Desafortunadamente, hace sólo algunos días falleció el capitán de navío Pedro Francisco Margalot, el navegante de ese vuelo. Más allá de los avisos fúnebres de familiares y amigos, ningún medio de prensa hizo mención de su partida. Es una verdadera pena, pues es la oportunidad para que nuestros hijos y nietos reciban ejemplos como el que nos dejaron el capitán Margalot y sus compañeros de hazaña.

Helena Mares de Imperiale

DNI 4.088.305

En la Red

Violencia frente al Congreso: el Gobierno pide juzgar a los responsables por sedición

Facebook

"Excelente: de una vez por todas el culpable debe ser condenado. Si no cada uno hace lo que quiere, rompen todo y después total lo pagamos nosotros" - Santiago Morrone

"¡Por fin! Que identifiquen quiénes son los ideólogos, se los muestre para que les veamos la cara y que se hagan cargo de los destrozos que ocasionan" - Elvira Núñez

