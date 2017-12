Los ajustes se hacen en silencio

El sábado pasado, Marcos Peña y un grupo de funcionarios nacionales y porteños, incluidos Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Diego Santilli, acordaron lo que sería la estrategia de las fuerzas de seguridad para la reforma previsional que, dos días después, se debatiría en la Cámara de Diputados. El jefe de Gabinete transmitió en esa reunión una orden: tenían que cambiar la imagen de la frustrada sesión de esa semana, que había mostrado un enorme operativo de Gendarmería reprimiendo a manifestantes urgidos por tirar vallas y entrar en el Congreso. "No se necesita tanto gendarme: la ministra tiene que parar", se había quejado en público esa noche Elisa Carrió. Se dispuso entonces lo contrario para el lunes: se dejaría a la policía porteña en las primeras filas y, más lejos, en posición de apresto, a los gendarmes y a la Policía Federal para un eventual refuerzo.

La reformulación dio resultados. Casi como si hubieran diseñado un plan conjunto con Peña y Durán Barba, quienes arremetieron a pedradas durante dos horas contra los agentes desarmados eclipsaron finalmente dos imágenes que habrían acaparado la mayor atención en condiciones de paz: la de una multitud que rechazaba el proyecto de ley y, a las 15.45, cuando las fuerzas porteñas habían sido superadas, la de la Policía Federal despejando a los manifestantes hacia la avenida 9 de Julio, ahí sí con gases lacrimógenos y balas de goma.

Fue un momento riesgoso. Pero el precio que, en definitiva, el Gobierno aceptó pagar para cumplir con dos objetivos: que quedara bien claro quiénes eran los agresores y que empezara el debate dentro de la Cámara. Catorce horas después, con un saldo de 88 agentes heridos, el proyecto se convirtió en ley.

No hay muchas alternativas en el mundo para explicar medidas antipáticas con los jubilados. Es cierto que en su momento, cuando les tocó tomarlas, el duhaldismo y el kirchnerismo eligieron caminos menos expuestos. Entre 2002 y 2006, por ejemplo, con excepción de las de aquellos que cobraban la mínima, gran parte de las jubilaciones estuvieron congeladas a pesar de la inflación. Esa decisión llevó a quienes tenían los haberes más altos a perder hasta 40% de su poder adquisitivo. La quita no sólo fue significativa, sino que se sumó a la de 38% que ya habían tenido todos los ingresos por la devaluación de 2002. Néstor Kirchner lo disimuló como pudo: celebró con actos y aplausos cada uno de los aumentos que les daba a los jubilados de la mínima y se preocupó por recordar que todos ellos habían estado cobrando "150 pesos mensuales" en los 90 y recibido un recorte del 13% en el gobierno de la Alianza. El ardid, apuntalado también porque se vivía una euforia de recuperación al 7% anual, provocó un aplanamiento de la pirámide de ingresos previsionales que, con los años, terminó en un aluvión de juicios contra el Estado. El disparador fue el caso de Adolfo Badaro, un ex conductor de buques que cobraba más de 1000 pesos cuando explotó la convertibilidad. Desde entonces, y hasta diciembre de 2006, Badaro recibió apenas un aumento del 11% frente a una inflación nueve veces superior (91,2%) y mientras los salarios de los trabajadores activos subían en promedio 88,6%. La Corte resolvió en 2007 que debía ser enmendado y eso dio origen al reclamo similar de casi un millón y medio de jubilados a quienes Macri intenta ahora pagarles, todavía de manera inconclusa, mediante la ley de reparación histórica (27.260).

El sistema terminó de agotarse con la decisión de incluir en las prestaciones a quienes no llegan a 30 años de aportes, que superan ya los 3 millones de personas, y dejó al país con uno de los cuadros previsionales más críticos del mundo. Si se mide gasto público en pensiones según el PBI que elabora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Argentina está séptima, con 11,1% de su producto destinado a los jubilados, en un ranking de 34 naciones que les asignan en promedio el 7,9%. Supera a Alemania (10,6), Finlandia (10,3), Japón (10,2), Suecia (7,4), Estados Unidos (6,7), Suiza (6,6), Holanda (5,5), Noruega (5,4) y Canadá (4,8), entre otros, y sólo es superada por un lote con población más envejecida: Italia (17,8), Grecia (14,5), Francia (13,8), Austria (13,2), Portugal (13) y Eslovenia (11,4).

En el Gobierno muestran estas cifras como justificativo de la decisión tomada y las contrastan con las de una pobreza que, si se la discrimina por edad, es dispar: mientras alcanza sólo al 4% de los mayores de 65 años, llega al 40% entre los menores de 18. Traducido: se ha generado en las últimas décadas una fenomenal transferencia de recursos de los chicos a los adultos que, agregan, Macri se propone atenuar. Fue el argumento con que el Presidente empezó su conferencia de prensa del martes: insistió en que quería que se lo juzgara por la reducción de la pobreza.

Es entendible que esa reasignación de recursos haya conformado a los gobernadores del PJ y, al mismo tiempo, exasperado a las fuerzas que no tienen distritos, como el massismo y el kirchnerismo, o preocupado a sectores que advierten el inmediato costo social. Oscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal, fue el martes a la reunión en Casa Rosada con obsequios para Macri y Marcos Peña: dos ejemplares del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. "Un regalo de Navidad. Un mensaje entrelíneas", interpretó horas después Andrés Beltramo Álvarez, periodista de La Stampa, en un texto datado en Ciudad del Vaticano. Es un alerta que el papa Francisco le transmite al clero argentino desde que asumió Macri: los beneficios de una reactivación no llegan por sí solos a los más pobres. Jorge Lugones, el obispo de Lomas de Zamora, recorre últimamente plantas industriales con una pregunta para los empresarios: ¿cómo está en el empleo?

Pero Macri no veía alternativas al texto que se aprobó. Tanto, que llegó a ensayarlo en un decreto la noche del debate frustrado. A sus colaboradores les dijo que, si no salía, reducirían las transferencias a las provincias. Y esa idea, con la que el Gobierno presionó durante el fin de semana a los gobernadores, explica ahora los reproches macristas hacia el de San Juan, Sergio Uñac: ninguno de los cinco diputados de esa provincia dio quorum.

En la Casa Rosada aceptan que la reforma tenía un alto costo político. Lo pagaron: según el relevamiento que hace todos los meses la Universidad Di Tella, el índice de confianza del consumidor cayó 15,5% en diciembre. Pero agregan que Macri decidió que el momento de aplicarla era ahora, lejos de cualquier elección. A la oposición más radicalizada le alcanzó para confirmar un prejuicio de campaña: el dueño de Socma vino a hacer el ajuste. El resto de la frase, que dice que sólo será posible con represión, no quedó tan explícito esta vez porque los heridos quedaron del lado policial. Es el doble filo de los violentos: pueden arruinar una sesión parlamentaria un jueves y al lunes siguiente, un eslogan.