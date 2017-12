El mejor respaldo para Agustín Rossi es que el Mellizo no pidió un arquero

Barros Schelotto está conforme con las actuaciones del joven arquero de Boca; la comparación con Roberto Abbondanzieri

Rossi, afianzado en el arco xeneize. Foto: Prensa Boca

El arco fue, desde el primer día de su gestión en Boca , un puesto clave para Guillermo Barros Schelotto . Por pergaminos adquiridos mantuvo al principio a Agustín Orion. Sin embargo el Mellizo, que siempre se caracterizó por evitar tener caciques en sus planteles, no se esforzó demasiado en retener al ex San Lorenzo cuando anunció su partida del club de la Ribera, tras la eliminación copera de 2016 frente a Independiente del Valle, en la que una jugada desafortunada suya provocó el tercer gol ecuatoriano en la Bombonera. Entonces, no dudó en expresar a los cuatro vientos su deseo principal: "El arquero que yo quiero es Agustín Marchesín".

A pesar de la insistencia, y pese a que Angelici llegó a ofrecer 7 millones de dólares por su pase, finalmente el ex Lanús continuó en México, y los tres palos xeneizes fueron defendidos en los últimos 17 meses por Guillermo Sara, Axel Werner y otro Agustín: Rossi . No es algo que Guillermo haya vivido durante su década como futbolista de Boca, en la que el colombiano Oscar Córdoba y Roberto Abbondanzieri tenían sus nombres tallados en el puesto.

A diferencia de Sara y Werner, el ex Chacarita logró afianzarse en su puesto. Por méritos propios, y porque el cuerpo técnico logró darle estabilidad a una defensa que daba demasiadas ventajas.

En 2017, Rossi atajó 29 de los 31 partidos oficiales de Boca (en los otros dos, por la Copa Argentina, estuvo Sara). Sus números asombran: recibió 17 goles y logró mantener la valla invicta en 18 ocasiones.

Probablemente el tiempo le dé la experiencia suficiente para potenciar su juego con los pies o para ser el protagonista y vestirse de héroe en alguna noche de Copa Libertadores (como ocurrió con Córdoba o Abbondanzieri).

Sin embargo, la confianza del cuerpo técnico, su juventud y sus condiciones lograron que, por primera vez en la era Barros Schelotto, Guillermo no pida a un arquero. Y eso en Boca, hoy, no es poco.

Guillermo Barros Schelotto lo ve parecido a Abbondanzieri

En diálogo con LA NACION, Guillermo aseguró que "Rossi es un arquero serio, con responsabilidad y que asume los riesgos de vestir la camiseta de Boca. Confío mucho en él. Creo, incluso, que todavía puede mejorar un montón y eso es lo que tiene que demostrar en cada partido", aseguró el entrenador. "De los arqueros que tuve de compañeros en Boca lo veo parecido a Abbondanzieri. Tal vez tenga algunas similitudes con el Pato".