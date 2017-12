Cómo es el portafolio de Leopoldo Olivari

Es el gerente general de Bacqué S.A.

Contexto internacional y renta fija local

La semana pasada la Fed subió un 0,25% las tasas y anuncio posibles tres subas durante el año 2018, dando paso a un aumento de la tasa de referencia de 10 años que pasó del rango de 2,30% al 2,50% y todo hace prever que no debería bajar. De continuar esta tendencia tendrá incidencia en los rendimientos de los bonos locales emitidos en dólares.

Foto: LA NACION

Escenario nacional y renta variable

La aprobación de la reforma previsional como puntapié de la esperada aprobación la semana que empieza del resto de las reformas fiscales son buenas noticias que se suman a la suba del PBI por quinto trimestre consecutivo. Por el lado de la inflación, es de esperar que en los próximos meses, con aumentos más moderados en las tarifas de servicios públicos, se vea un descenso y el consiguiente acompañamiento a la baja de las tasas de interés, que podrán generar una mejora en los precios de los activos de renta fija y variable y recuperación del tipo de cambio. Del lado de las acciones, luego de un muy buen año, vemos en los últimos días un reacomodamiento de algunos precios donde seguimos manteniendo que los sectores de energía, petróleo y fundamentalmente el sector bancario siguen con muchas posibilidades de continuar con el crecimiento de precios. La baja del costo del dinero que podría darse en el futuro les daría un nuevo impulso a los mercados.

Deslizamiento de pesoshacia el dólar

En esta carrera que ha venido ganando la tasa no descartamos que en el cortísimo plazo haya un deslizamiento de pesos al dólar en función de los 132.000 millones que quedaron en el mercado no absorbidos luego de la licitación de Lebac del martes pasado, como también por el cierre de posiciones de fin de año, factores estacionales como el turismo y básicamente porque, tomada la inflación de este año, la diferencia entre el índice y la suba del tipo de cambio es aproximadamente un 10% negativa para el dólar. Luego de esa posibilidad de acomodamiento de precios, no es de descartar que la tasa vuelva a ser positiva en 2018. En ese sentido, habrá que estar atentos.