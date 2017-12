Sigue en carrera: el nuevo cargo de la ex diputada kirchnerista Diana Conti

La referente kirchnerista seguirá cumpliendo una función pública a pocos días de haber dejado su banca en el Congreso, después de 16 años

Sigue en carrera: el nuevo cargo de la ex diputada Diana Conti

cerrar

La histórica diputada por el Frente para la Victoria Diana Conti, que pocos días atrás dejó su banca en el Congreso de la Nación tras 16 años de función pública, estuvo en el programa Terapia de Noticias de LN+ y contó la buena nueva de su vida laboral, que también tiene que ver con lo público. Ahora, la ex diputada formará parte del Comité Nacional de Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos. "Es una tarea diferente pero tuve el honor de que mi bloque político en Diputados, el Frente para la Victoria, me haya propuesto para el cargo junto con otros representantes del Congreso. Ya fuimos votados para formar parte del Comité Nacional de Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos que se dan habitualmente en toda situación de encierro pública o privada así que no solo abarca lo que ocurre en comisarías o cárceles sino también institutos de salud mental y geriátricos", explicó.

Según dijo, Naciones Unidas alienta a los países a que generen mecanismos locales contra la tortura y si bien la Argentina tiene una ley sobre el tema todavía no se había implementado. Este año se realizaron los concursos pertinentes para que 13 miembros conformen el comité que representa a organizaciones no gubernamentales y que posee mecanismos provinciales. La comisión tiene poder para ingresar a solas con cámaras o grabadores a cualquier lugar de encierro. "Es un organismo federal con seis representantes del Congreso Nacional, es un organismo autónomo, autárquico y con presupuesto propio, no puede recibir directivas de ningún poder del estado", señaló, aunque aclaró que sí rinde cuentas al Parlamento.

El primer mandato de Conti en el Congreso fue entre 1997 y 2001, como integrante de la Alianza. Entre 2002 y 2005 fue senadora nacional. Principal espada jurídica del kirchnerismo en el Congreso, fue integrante del Consejo de la Magistratura y presidenta de la poderosa Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sus frases más picantes sobre las manifestaciones en el Congreso

"El agravio que recibió [Julio] Bazán no puede ser tolerado, no puede ser justificado. Tiene que ser incondicional el repudio"

"La violencia institucional genera violencia social y eso genera violencia represiva para acallar la violencia social"

"El kirchnerismo tuvo también protestas y hechos violentos, se nos criticó por eso, ¡pero no permitíamos la represión!"

"¡Un desastre! ¡Ese hombre [el ex candidato a diputado Sebastián Romero] tiene que ir preso! ¡Qué voy a opinar! el sentido común te dice que no puede haber una persona disparando con ese arma que no se qué es"

"Desde el fin del gobierno de Cristina e inicios del gobierno de Mauricio Macri empezó a incrementar el aparato represivo del estado, tiene otra actitud"

LN+ puede verse en Cablevisión (19 Digital, 618 HD y Flow), DirecTV (715 y 1715), TDA (25.3), Telecentro (705 Digital) y en lnmas.com.ar.