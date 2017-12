El dólar subió, marcó otro récord y acortó su brecha con la tasa de inflación

Se instaló firme sobre los $ 18 después de siete días en alza; los analistas juzgan saludable el rebote, que le devolvió en dos semanas 4,9% de competitividad al país

La mayor demanda en empresas y consumidores empujó al dólar. Foto: Rodrigo Néspolo

El dólar mayorista cruzó ayer la barrera de los $ 18 pesos y el minorista se encareció otros 11 centavos, al cerrar a un promedio de $ 18,33 para la venta y ubicarse ambos en niveles récord y con un avance de 52 centavos (3%) en la semana, el mayor para ese lapso desde las semanas previas a las PASO.

Con el rebote, que los analistas juzgan sano en términos macroeconómicos, el billete acortó de 12,5 a 10,2% la distancia que le había sacado la tasa de inflación local que, al triplicar o hasta sextuplicar la de otras países de la región y el mundo, esmerila una competitividad local ya jaqueada por el elevado costo argentino. De hecho, medida por el índice de tipo de cambio multilateral que elabora el BCRA, en dos semanas el país recobró un 4,9% de competitividad cambiaria (creció de 135,6 a 143,1),

El diferencial se explica porque, si bien la devaluación del peso se enmarca en un proceso de depreciación general de las monedas contra el dólar, que se activó luego de que la administración Trump logró la aprobación al paquete de reducción de impuestos con que quiere darle nuevo impulso a esa economía, la moneda local pasó a liderar en las últimas dos semanas esa competencia sólo porque sus procesos suelen ser más marcados que los del resto de las monedas por los reflejos que lanzan a los argentinos a demandar más dólares cuando el billete sube por temor a que su alza se espiralice, como sucedió tantas veces.

Los operadores coincidieron en señalar que la demanda volvió ayer a mostrarse muy activa, lo que determinó la nueva suba aunque la oferta también creció respecto de la rueda previa. "Los precios se movieron siempre con una secuencia ascendente", apuntó Gustavo Quintana, de PR Cambios. "El mercado abrió muy demandado, por lo que las liquidaciones más elevadas de exportadores y la oferta financiera no llegaron a equilibrarlo". coincidió Agro Global en su informe diario.

Los economistas consultados por LA NACION adjudican el rebote del dólar a variadas razones. "El dólar sube porque los precios suben. Y los precios suben porque sigue habiendo emisión monetaria, que es la que en definitiva hace que a la larga o a la corta el dólar suba", sostuvo José Luis Espert.

"No se deprecia el peso sólo, sino todas las monedas latinoamericanas. A eso se suma y la mayor demanda de empresas ante el fin de año y de ahorristas que dolarizan aguinaldos o compran para irse de vacaciones afuera, y la actitud de inversores que percibieron aquí que la suba de tasas está agotada, lo que los hizo tomar ganancias y volver al dólar", dijo Miguel Zielonka, de EconViews.

"Sube por cuestiones estacionales relacionadas con los mayores giros de dividendos o para cubrir los gastos que los argentinos hacen o harán por turismo afuera, y porque a nadie en el mercado se le escapa que el tipo de cambio se venía rezagando de manera manifiesta contra la inflación", juzgó Martín Ravazzani, de Ecolatina.

Incluso consideran que el reacomodamiento cuenta con el beneplácito del Gobierno y el BCRA y lo creen hasta saludable para la economía.

"Ahora que el gradualismo es la nueva religión es mejor que el dólar suba de a poquito, acompañando la inflación a que lo haga de golpe", juzga Espert. "Mientras no se traslade a inflación ayudará a corregir desequilibrios", observa Ravazzani. "Es bueno para la economía en general, para evitar que siga en alza el déficit externo, y para los exportadores particular en la medida que no haya traspaso directo a inflación", sostiene Zielonka.

En el mercado confían en que, cuando ese peligro aparezca, el BCRA volverá a intervenir como lo hizo en agosto para evitar lo que llamó "movimientos disruptivos". Pero sostienen que a ese punto aún no se llegó.

El economista del CEMA Alejandro Rodríguez recuerda que la última vez que el BCRA salió a defender al peso fue cuando el dólar cruzó los $ 18, a comienzos de agosto. "Si tomamos esa referencia y las ajustamos por la inflación, esos $ 18 de agosto equivalen a $ 18.90 de noviembre o $ 19.40 de diciembre si la inflación fuera 3% en ese mes", observó por Twitter.