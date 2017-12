El raro e implacable ojo del librero

No están Patria, de Fernando Aramburu, ni Berta Isla, de Javier Marías, dos de los grandes títulos que dominan las preferencias de los críticos. Las listas de fin de año son puro capricho. Pero esta trae de regreso (y prestigia) a una figura entrañable de la vida cultural de Buenos Aires: el librero. Los amigos de Eterna Cadencia (Honduras 5582) les han pedido a las seis personas que atienden ese local exquisito que elijan el libro del año. Aunque con una condición: el elegido no necesariamente debió publicarse en 2017. El resultado es muy atractivo. Y demuestra que el buen librero no es, como creíamos, una especie extinguida. La nómina incluye Once tipos de soledad (Richard Yates), Lynch por Lynch (David Lynch), Jugador (Alexander Baron), Cabeza de buey (Daniel Durand), La cabeza de Goliat (Ezequiel Martínez Estrada) y El dilema del omnívoro (Michael Pollan). Casi todos libros que circulan en los bordes de la gran avenida editorial, como las editoras que los publican: Fiordo, El Cuenco de Plata, Lomo, Interzona, La Bestia Equilátera, Debate. Conviene prestarles atención.