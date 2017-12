Las cejas, protagonistas: ya hay salones dedicados a ellas

Después de las barberías, son el último gran capricho estético con servicios que van desde el diseño hasta tintura permanente pelo por pelo

Foto: Shutterstock

Sacar un turno la semana previa a Navidad parece una utopía. ¿Para mañana? Imposible. ¿Para el sábado? Menos. Hay lista de espera. No se trata de una cita con el médico o el dentista. Ni con el psicólogo, que a fin de año suele tener todas las horas del día tomadas. El llamado es para intentar sacar hora (media, en realidad) para emprolijar, darles forma o dotar de volumen y nueva vida a las cejas. Después de las barberías, son el último (gran) capricho estético.

Sin dudas las cejas volvieron a ser protagonistas principales de la mirada. "La rejuvenece", asegura Mariano Berguio Goya, maquillador profesional y experto en perfilado de cejas. Perfeccionista al extremo ("no puedo ver un pelo fuera de lugar, es como una obsesión que tengo", confiesa), Mariano creó un salón que es una oda a esa franja de pelo que se extiende por arriba de los ojos: Quiero mis cejas, un estudio que empezó en Villa Urquiza y ahora se mudó a Palermo.

No es el único, en Colegiales también hay un salón dedicado exclusivamente a ellas, las cejas, que se llama Bar de Cejas. "Dan juventud, suman expresividad al rostro. Y es un efecto inmediato, se nota el cambio en el momento. Hoy la ceja es un accesorio de moda. La tendencia es un boom", explica Liz Sánchez, que ya de chica tenía una fijación con las cejas: las dibujaba grandes y tupidas encima de los ojos. La primera vez que Liz hizo un perfilado fue a los 14 años, a una amiga en el recreo del colegio. Y flasheó.

Mariano asegura que lo de las cejas se trata de una moda para nada pasajera. "El boom surgió hace dos años, pero perdura y perdurará. Yo hace como 8 años que empecé con esto de las cejas. Siendo maquillador, les daba importancia, las resaltaba y las maquillaba porque quería que quedara prolijo el make up -cuenta-. En ese momento no les daba mucha bolilla a las mías hasta que un día empecé también a emprolijarlas y noté la diferencia. Hoy el hombre también está pendiente de tener bien las cejas, no es algo sólo de la mujer. En nuestra clientela un 30% son hombres", cuenta Mariano.

Liz, en cambio, opina que los varones son todavía un poco reacios a cuidarse las cejas. En su estudio sólo atienden mujeres, muchas novias que quieren estar espléndidas el día de su boda y otras tantas mujeres que quieren simplemente estar espléndidas todos los días.

"El perfilado no es afinar, ni depilar. Es diseñar la ceja, darle una arquitectura a la mirada. Con un buen perfilado se acomoda todo y te das cuenta de que después no necesitás mucho más para verte bien -plantea Liz-. Nosotros respetamos la ceja de cada una y siempre recalcamos que el remolino que todas tenemos no se lo saquen porque aporta naturalidad".

¿Cambiar la forma natural? Nada de eso, agrega Mariano: "Acá estamos a favor de respetar la ceja de cada una. A veces hay que dejarlas crecer, darles tiempo, es el proceso más feo pero es necesario para tratar de mejorar la simetría".

Peligro, pinza en casa

¿Cuántas veces, en la soledad del baño, después de una ducha reparadora nos miramos al espejo y notamos un pelo fuera de lugar? ¿Y cuántas de esas veces intentamos querer emparejar? Sacamos, sacamos hasta que nos damos cuenta de que el desastre está hecho. "La pinza en casa es un peligro, nosotros pedimos que las escondan. Hay algunos productos que se pueden tener, como un perfilador que acaba de salir al mercado, que está muy bien, pero hay que ser criterioso", advierte Mariano. Y Liz coincide: "Un pelo de más sacado es un hueco que se forma. Y un pelo que crece es una posibilidad de mejora".

De todas maneras, aun para esos casos más críticos, existe una solución. Se llama microblading y es un maquillaje semipermanente para aquellas que tienen poco pelo. "Es lo más novedoso en cuanto al tratamiento de cejas. Es una técnica cuyo objetivo consiste en rellenar y corregir una ceja pobre de pelo, creando trazo del pelo a pelo y generando un efecto 3D en las cejas. Es de fácil realización, rápida cicatrización, y de un aspecto supernatural", describe Mariano, que dice que el efecto tupido dura de 12 a 18 meses. En Bar de Cejas el servicio de microblading también dice presente. "Es glorioso si está bien hecho, al igual que el tinte con henna, para teñir levemente las cejas y darles un aspecto renovado. A veces la gente se te queda mirando pensando qué te hiciste, si te pusiste Botox o qué. Y no, son esos pequeños retoques que te cambian por completo", asegura la dueña del estudio de Colegiales.

"Nosotros hacemos tinte pero no usamos henna, sino una tintura especial para cejas que está dermatológica y oftalmológicamente probada -dice Mariano-. Son tintes importados, las traje de Europa mientras hacía un curso de perfeccionamiento. A veces con el tinte se busca empardar el color con el del pelo y otras, sobre todo en chicas muy rubias, hacer un contraste entre los dos".

¿Qué traerá 2018 en cuanto a cejas? Liz sostiene que se usará una ceja "más oriental", es decir recta, menos angulosa y bastante más natural. "Demasiado marco genera rigidez y enojo en el rostro. Sin pasar a una imagen descuidada, se busca que sea algo muy, muy natural".

Mariano, en cambio, vaticina tres grandes tendencias: gruesas y tupidas, las famosas XX,; despeinadas o marcadas. "El primer look favorece a aquellas mujeres más jóvenes que no depilaron mucho sus cejas y las tienen bien al natural. La segunda opción es para las que se animan a jugar más y las llevan a contrapelo o peinadas hacia arriba. Y por último, está la tendencia de tenerlas bien definidas, con el arco bastante marcado pero tratando de conservar su grosor y naturalidad".