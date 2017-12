El riesgo de los negocios copy-paste

Mientras en las góndolas de los supermercados el efecto Navidad no termina de llegar, el auténtico brote verde del consumo hay que buscarlo por otra parte. En línea con una tendencia global centrada en la vida saludable, Buenos Aires vive una explosión de consumo healthy de la mano de las dietéticas cool y los almacenes orgánicos que se multiplican en todos los barrios.

De acuerdo con la consultora Estudio Canudas, se trata del rubro con mayor crecimiento en materia de franquicias y en la actualidad las cuatro grandes marcas del negocio ya suman más de 250 sucursales. Su crecimiento fue acompañado por cierto aggiornamiento de la propuesta, que incluye una oferta más gourmet, en la que las galletas de arroz y almohaditas de trigo conviven con vinos biodinámicos y blends exóticos de té, y el inevitable toque palermitano que lleva a bautizar a algunos locales con nombres como deli orgánico o almacén del bienestar.

Sin embargo, no hace falta ser un gurú del retail para advertir los peligros que se ciernen sobre esta "dieteticamanía". Si bien está claro que los cambios en los hábitos alimentarios de los argentinos llegaron para quedarse, también hay voces que alertan que el rubro negocio vive un sobredimensionamiento de la oferta.

O, en otras palabras, que el negocio de las dietéticas está engordando demasiado.

La Argentina tiene una larga trayectoria en negocios copy-paste que incubaron su fracaso a partir de su propio éxito. Desde las canchas de paddle hasta las tiendas de cupcakes, pasando por videoclubes, rapipollos, cantobares y tenedores libres, o propuestas más actuales, como las hamburgueserías chetas o los bares de cerveza artesanal, en el mercado local ya es un clásico el caso del rubro que se convierte en éxito, se pone de moda con más aperturas, lo que lleva a saturar la plaza y en poco tiempo empiezan los cierres de locales.

El fenómeno no es exclusivo del mercado argentino, aunque a nivel local la popularidad de los negocios clonados suele ser más común, ya que detrás de la apertura de muchos locales no se encuentra un conocimiento detallado del rubro, sino la necesidad de salvarse. Y esta búsqueda suele ser acompañada por "la apuesta más segura": copiar lo que ya funciona.

El consuelo para los pequeños inversores que apuestan al boom de las dietéticas es que si se cumplen los peores pronósticos las oportunidades no desaparecerán, al menos para los que tengan capacidad de reacción. La gastadísima frase de que una crisis también es una oportunidad al menos por una vez fue cierta para los dueños de Megatlon. A principios de los 90, Fernando Storchi fue uno de los últimos en subirse a la moda del paddle con la apertura de un complejo de canchas en Floresta. El emprendedor no tardó en darse cuenta de que por más que hace 30 años el paddle se presentaba como la mayor amenaza al fútbol, en el barrio no había lugar para tantos y rápidamente reconvirtió las canchas en un gimnasio. Hoy está al frente de una cadena con más de 30 sedes, 135.000 socios y una facturación proyectada para este año de $ 1000 millones.