Sergio Kaufman: "La visión fordista de Charles Chaplin en Tiempos modernos ya no existe"

Es la cabeza de una estructura de 8500 personas que si bien trabajan físicamente en la Argentina, dan servicio a proyectos en Bélgica, Alemania, España o Brasil. Desde su ingreso a la firma, hace 27 años, el presidente de Accenture Argentina y de la región de Sudamérica Hispana desde 2013, lidera proyectos de transformación, reingeniería organizacional y planeamiento estratégico de IT en empresas multinacionales de magnitud de América latina, Estados Unidos y Europa.

Descree del concepto millennial, confía en que los sindicatos están en camino de flexibilizar su manera de trabajar, y concibe en su mente "el" plan de estudios que funcionará en los colegios del futuro.

Empleo y futuro

"Hay que prepararse para que el trabajo cambie"

"Durante décadas, el trabajo estructuró la vida de la gente. Hoy, siglos de por medio, el trabajo de todos cambia cada seis meses, un año, y hay que estar preparados para que quizás, en quinquenios, desaparezca. Adaptarse a esa idea es un desafío enorme, tan grande como fue en su momento el cambio que atravesó el hombre que dejó de ser nómada para convertirse en cazador recolector y vivir en una comunidad agrícola".

"La pregunta ¿dónde trabajás? ya no tiene sentido. Ni la permanencia de una persona en un mismo trabajo ni el lugar físico donde uno trabaja ya importan. El lenguaje atrasa respecto de la vida".

Flexibilidad sindical

"Los convenios tienen la capacidad de generar soluciones"

"En una automotriz argentina, los problemas de dolor de espalda de los operarios eran un asunto que se repetía mucho. Por el convenio que tenían, los operarios hacían siempre la misma tarea: montar una puerta o soldar. Empresa y sindicatos, juntos, se dieron cuenta de que si dividían las horas en dos o tres tareas diferentes, se atenuarían los dolores. No sólo era menos alienante porque permitía cierta variedad, sino también menos duro para el operario.

"A nivel sindical, la Argentina hace guerra de trincheras, como en la Primera Guerra Mundial. Los convenios tienen la capacidad de generar soluciones. Los problemas son las personas, no los convenios. El enfoque del Gobierno de hacer acuerdos sectoriales es el adecuado. Para algunos radicalizados quizá no sirva, pero genera un espacio enorme de progreso, productividad y bienestar para la gente".

Futuro

"Si los robots se ocupan de la rutina, podemos centrarnos en lo creativo"

"El trabajo ya no se trata de hacer tareas. La visión fordista de Charles Chaplin en Tiempos modernos ya no existe. Las máquinas, los robots y la Inteligencia Artificial desplazan la parte rutinaria del trabajo para que la persona se ocupe de lo humano, lo creativo y lo empático. Los robots vienen a salvarnos de las tareas más tediosas que existen". En la empresa, les preguntaron a unos jóvenes de Accenture que construyen los robots si no les daba miedo saber que sus creaciones eliminarían sus empleos. "Miedo nos daría seguir haciendo lo mismo por años, dijeron", cuenta Kaufman.

Diversidad

"Hace 50 años las organizaciones queríamos tener todos empleados iguales"

"La automatización es sólo un pedacito del desafío que traerá el empleo del futuro. El verdadero tema es la diversidad. Hace 50 años, las organizaciones queríamos tener todos empleados iguales. Hoy preferiría que todos seamos distintos. Si pensamos todos iguales, nadie está pensando. Ese es el trabajo del futuro: entender la diversidad y en eso, entender la diversidad de género es fundamental".

Retener a las mejores

"Decidimos dar dos meses de licencia extra por maternidad"

"No puede ser que haya 60% de graduados mujeres en la carreras claves en la Argentina y que esa tasa no esté, ni por lejos, representada en ninguno de los foros ni empresas. Perdemos un talento enorme. Y no se trata de que la inclusión de la mujer sea costosa para las organizaciones. No hay inversión más barata y con mejor recupero que la diversidad.

"Nosotros decidimos dar dos meses de licencia extra por maternidad. Al proponerlo, se nos dijo que era costoso. Haciendo números resultó que se trataba del 0,06% de la nómina. Gracias a eso retuvimos a las mejores".

Educación en el secundario

"Incluiría psicología, para poder ponerse en el lugar del otro"

"Un buen plan de estudios del colegio secundario debería tener lectura, comprensión crítica y escritura. ¿Cuánta gente con ideas fantásticas no puede estructurarlas o defenderlas en público? También oratoria y debate: si pusiésemos estas actividades, el nivel de conflictividad y las tomas de los colegios bajarían notablemente. Pensaría en poner gestión de proyectos: la vida es un proyecto. Hay que poder pensar cómo llevar algo desde el principio hasta el fin. Incluiría además matemáticas, algo de programación e inglés, y psicología, para poder ponerse en el lugar del otro y entenderlo. Y también disciplinas y metodologías relacionadas con la creatividad. Además, entre otras materias, historia y geografía, pero como un proyecto en grupo, no para repetir".

Sergio Kaufman

Profesión: ingeniero industrial (UBA)

Origen: argentino

Tiene estudios de posgrado en Estados Unidos, Inglaterra y Suiza, y cuenta con experiencia docente dictando cursos en Holanda, Estados Unidos y la Argentina

Fue presidente el año pasado del 52° Coloquio de IDEA