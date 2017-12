Solsticio de exquisitas canciones populares

La gran intérprete Nadia Larcher. Foto: F. Kapum

CICLO ESTACIONES SINFÓNICAS. Músicos: Orquesta Sin fin, con dirección de Exequiel Mantega, y la participación de la cantante Nadia Larcher (voz) . Programa: Obras de Teresa Parodi, Gaby Lamalfa, Hilda Herrera y Antonio Nella Castro, Liliana Felipe, Marita Londra, Luciana y Zuhair Jury, Silvia Aramayo, Juana Molina, Melina Moguilevsky, Florencia Ruiz, Noelia Recalde y Ana Robles. Sala: Auditorio principal del CCK. Concierto: El último jueves. Nuestra opinión: muy bueno

El ciclo Estaciones Sinfónicas fue mensurado en cuatro funciones programadas en la época donde el invierno deja paso a la primavera, la primavera al verano, el verano al otoño y el otoño al invierno. La voz en off que abre este concierto es de Felicitas Arias -astrónoma argentina radicada en Francia que contribuyó a la definición y realización del Sistema Internacional de Referencia Celestial-, quien hace referencia al verano que comienza, para estar a tono con el día, 21 de diciembre, y con la propuesta.

Pero, al mismo tiempo, esa es sólo la excusa porque el concierto del último jueves no tuvo tanto que ver con el solsticio de verano, sino con una cuestión de género. La Orquesta Sin Fin, con arreglos y dirección de Exequiel Mantega, y la cantante Nadia Larcher interpretaron más de una docena de canciones escritas por autoras y compositoras argentinas.

La Orquesta Sin Fin es un híbrido de 30 músicos que suena con gran versatilidad. Tiene las secciones cuerdas, metales, maderas y percusión pero no son las tradicionales. La cuerda es la de una sinfónica convencional, pero los metales son los de una big band de jazz. Y esa formación es una decisión tan atrevida como acertada. Le otorga otros colores y, como su repertorio no es clásico sino popular, le permite una mayor elasticidad al momento de cambiar de lenguajes; cuando el rock le da paso a una chacarera, por ejemplo.

Y la cantante (que no es la que le tocó en suerte, sino una muy bien elegida) también es una intérprete con mucha personalidad. Nadia Larcher es una de las artistas más expresivas de la música popular actual. Y a pesar de que hay detalles de su voz que están en un punto límite (exagerar ciertas impostaciones y engolamientos le podrán jugar en contra en el futuro) su personalidad sobre el escenario le concede un liderazgo indiscutible. Y también, una gran autoridad para interpretar canciones que van del folklore al rock y de allí a lo que consideramos "canción de autor",

Todas bellísimas. Por eso es justo mencionar a cada una: "Un puente al sol" (Teresa Parodi), "Platónico" (Gaby Lamalfa), "La diablera" (Hilda Herrera y Antonio Nella Castro), "Soñé" y "Pero no te extraño" (las dos de Liliana Felipe), "El imposible" (Marita Londra sobre coplas populares), "En Desmesura" (Luciana y Zuhair Jury), "Paz" (Silvia Aramayo), "Un día" (Juana Molina), "Última" (Melina Moguilevsky sobre un poema de Leopoldo Castilla), "Aguafuerte" (Teresa Parodi sobre un poema de Elvio Romero), "Hacia el final" (Florencia Ruiz), "Como las hojas" (Noelia Recalde) y "Viernes de Salamanca" (Ana Robles).

El buen criterio de Mantega para los arreglos le dan a Larcher el marco justo. Incluso un tutti bordea la desmesura cuando la canción lo requiere porque se llama, justamente, "Desmesura". O cuando la orquesta sale airosa de un chamamé, una forma que es tan difícil de interpretar con una orquesta y que suene con gracia.

El plus de los conciertos de este tipo es que mientras que por muchos años escuchamos temas en las voces de sus propias compositoras (que son muy buenas escribiendo pero modestas como cantantes) versiones como las del binomio Larcher-Orquesta Sin Fin son el medio para llegar a una belleza hasta ahora no alcanzada. La belleza de canciones como "Soñé", "Pero no te extraño" y "Un día" es redescubierta en este proyecto que, ojalá, llegue al disco.