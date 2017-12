Willem Dafoe.

Willem Dafoe, en Nápoles

El director italiano Romeo Castellucci dio a conocer dentro del Festival Quartieri di Vita en Nápoles una particular versión de El velo negro del ministro, cuento de Nathaniel Hawthorne. El espectáculo se presentó en la iglesia Santa María de Donnaregina, una construcción del siglo XIV. Los espectadores tomaron asiento, siguieron algunos cánticos litúrgicos y cuando la música se detuvo comenzó el monólogo. El protagonista -el pastor Hooper- apareció con un velo negro que cubría su rostro. Desarrolló un sermón sobre un pecado secreto que resultó provocador y desconcertante. La sorpresa, para muchos espectadores, fue que el intérprete era el destacado actor Willem Dafoe. "Para recrear esa tensión que promueve el texto, necesitaba una personalidad carismática. Un sacerdote de la escena con un atractivo indiscutible como Dafoe -explicó Castellucci al diario Corriere della Sera-. Es la estrella que estaba buscando. Quería que nunca mostrara su rostro. Sólo se ve su boca temblando de emoción. El resto está oculto por el velo que, como el misterio de la fe, cubre lo visible para convertirlo en más vivo y urgente".

Un mundo sin mujeres

Calificado por la crítica como un autor de sátiras desenfrenadas (Bootycandy, Barbacoa), Robert O'Hara vuelve a estrenar en Nueva York y lo hace en el Playwrights Horizons. En su nuevo proyecto, denominado Humanidad, el creador afroamericano pinta un universo en el que ya no existen las mujeres. En un mundo exclusivamente de hombres O'Hara plantea cuestiones relacionadas con el deseo, el poder, el embarazo y la religión. El creador está convencido de que un mundo sin mujeres sería horrible pero, "en una sátira -dice a The New York Times- imaginas lo inimaginable, sólo muerdes la bala y listo". En la pieza la pareja integrada por Marcos y Jonas va a tener un bebé y este punto de partida desencadena una serie de conflictos inesperados. Al dramaturgo le gusta denominar su trabajo "teatro asfixiante" y al respecto afirma: "Quiero que la experiencia para el público sea una especie de tren a alta velocidad que se sale completamente de control. Mi lema es: todos son bienvenidos y nadie está a salvo. No creo que nadie deba aprender una lección de historia o ser una mejor persona".

Homenaje a Lady Di

La temporada 2018-19 del teatro La Jolla Playhouse de San Diego, California, incluirá una sorpresa. Se trata de un homenaje a Diana de Gales en tiempo de musical. La obra, denominada Diana, está escrita por Joe DiPietro, la música fue creada por David Bryan (tecladista de Bon Jovi) y será dirigida por Christopher Ashley. Su acción se centrará en el día de la boda de Diana con el príncipe Carlos, el 29 de julio de 1981, aunque también podrá verse al matrimonio algunos meses después de su casamiento. Aún no se definió el elenco ni la fecha de estreno.

Comenzar el año con el león Simba

El musical El rey león va por su séptima temporada en el teatro Lope de Vega, de la Gran Vía, en Madrid. Un éxito que parece no vislumbrar el final. Hay una costumbre que viene repitiéndose cada temporada y es que no se levanta la función del 31 de diciembre. "A comenzar el año con El rey león" es lema y prácticamente ya no hay entradas para ese día. Cabe recordar que la platea más cara cuesta 108 euros.