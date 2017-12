Las razones por las que Ariel Holan continuará como director técnico de Independiente

El club de Avellaneda anunció la continuidad del entrenador que lo llevó a la conquista de la Copa Sudamericana

Holan, con el presidente Hugo Moyano. Foto: @Independiente

Es oficial: Independiente , a través de las redes sociales, ratificó la continuidad de Ariel Holan como entrenador. Tres días después de la carta que el DT publicó en Twitter, en la que anunciaba su salida y alegaba razones de seguridad por la pelea con la barra brava, el flamante campeón de la Copa Sudamericana anunció que el Rojo "se complace en anunciar la continuidad" del DT.

Holan festejaba su casamiento en la ciudad de Spegazzini cuando lo que había empezado como un rumor se convirtió en algo tangible. El entrenador quedó impactado ante el apoyo popular y decidió quedarse en la institución de Avellaneda.

La ruptura con Alejandro Kohan, su ex preparador físico y pieza clave en la obtención de la Copa Sudamericana, había sido el motivo que terminó de alejarlo de Independiente. Más allá de que las razones que dio se basaban en la preocupación por una eventual venganza de la barra brava, el quiebre en la relación con Kohan -que ya venía erosionada desde hace tiempo- lo llevó, hace cuatro días, a optar por irse. Pero una sensación de arrepentimiento lo invadió ante la muestra de afecto de los hinchas, que pidieron su regreso. A partir de ahí, las conversaciones entre los dirigentes y el propio Holan se reactivaron.

Quiero agradecer a la CD en la persona de su Presidente, Sr. Hugo Moyano por su predisposición y muy especialmente al Ministro de Seguridad de la Pcia BA, Sr. @cristianritondo, quien me aseguró la tranquilidad de mi familia y la mía.https://t.co/d7xbwlAShU&- Ariel Holan (@arielholan_DT) December 24, 2017

Lo que está claro es que su cuerpo técnico no será el mismo. Aunque no se descarta la posibilidad de que Holan y Kohan en algún momento recompongan su relación laboral, el preparador físico no figura dentro del proyecto. Pablo Blanco, ex PF de Alejandro Sabella, sería el indicado para reemplazarlo.

A todo esto, Holan está de luna de miel con su flamante mujer. Fernando Hidalgo, su representante, es quien lleva adelante durante estos días las negociaciones para la renovación del contrato. Así, el proyecto en el que establecía un cierto control sobre la reserva y las categorías más grandes de las inferiores verá la luz.