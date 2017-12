De los lectores: cartas & mails

Carta de la semana

Tu piedra no es mi voz

¿Qué sentí el lunes pasado durante el debate por la reforma jubilatoria? Impotencia, bronca y mucha tristeza. Mi patria lloraba y sangraba. Un grupo de violentos se hacía llamar el pueblo y decía representarnos. ¿De qué locura estamos hablando? ¿De verdad alguien podía legitimar eso? Al parecer sí, porque puertas adentro del Congreso, donde debatía gente de traje y corbata, parecían defenderlos. La violencia se genera desde el momento en que no se condena eso. Tu lucha no me representa, tu piedra no es mi voz. Tu barbarie no es mi modo. No sos el pueblo y no lo vas a ser destruyendo las instituciones por la violencia. La democracia, por suerte, se decide en el voto y no en lluvia de piedras. Esto no nos representa, esto no es la Argentina. No intenten implantar el caos porque esto es un Estado de Derecho. No confundan manifestación con violencia, ni desacuerdo con lluvia de piedras, ni calle con pueblo. Tu calle es mi calle, y no la vas a tomar.

Reforma y violencia

O las leyes o la jungla

La Constitución prevé la manera en que deben estar conformadas la Cámara de Diputados y el Senado, y el tiempo de duración en sus cargos. A su vez, esos representantes son elegidos de manera directa por los ciudadanos: tres senadores por cada provincia y ciudad de Buenos Aires (dos para la mayoría y uno para la primera minoría) y, en virtud de la cantidad de habitantes en cada provincia, se determina la cantidad de diputados. Quienes sesionaron el lunes y martes pasado para modificar la ley de jubilaciones son los representantes del pueblo, elegidos democráticamente, y quienes "hablan" por él. Por ende, atentar contra la sesión en el Congreso es atentar contra la ciudadanía toda. No es Macri quien toma la decisión de manera directa sobre el contenido de las leyes, sino esos representantes que fueron elegidos, muchos de ellos en los comicios de octubre. Si uno no está de acuerdo con el contenido de las leyes, habrá que votar a conciencia en las próximas elecciones. Pero es inconcebible que se destruya la ciudad de Buenos Aires, que se ataque a las fuerzas de seguridad y salir impunes en el proceso.

Debemos respetar las instituciones. Si se pierde el orden de derecho, vivimos en la jungla.

Moreau

El señor Leopoldo Moreau no conoce las palabras "educación" y "respeto". La Cámara de Diputados es para debatir leyes y no para denigrar a sus colegas, como hizo con Lilita Carrió groseramente. Sólo demostró su falta de hombría porque tuvo que hacer uso (indebido) del Congreso para ventilar problemas personales. Tras haberse "vendido" de partido, ahora trastabilla porque la abeja reina está dejando de alimentar a sus abejorros obsecuentes y aplaudidores. Entonces, la única escapatoria del kirchnerismo para no ir a Ezeiza es querer desestabilizar a este gobierno. En 12 años no sólo no hicieron nada por mejorar la calidad de vida de los jubilados, sino que vaciaron literalmente la Anses, se llenaron sus bolsillos y nos dejaron un país al borde del colapso económico, social, moral, educativo, sin infraestructura ni servicios básicos, una pobreza encubierta alarmante y un colador de droga que les quitó la dignidad a los argentinos más vulnerables, a cambio de asegurarse sus votos.

Llegó la hora del cambio. Dejen trabajar a los que saben para poder reconstruir nuestro querido país o sepan dar un paso al costado. La patria se lo agradece.

Enseñanza

San Juan Pablo II nos ha dejado, entre tantas otras, una enseñanza magistral: "El nivel de desarrollo de un país se conoce por la manera en que allí se trata a la vida por nacer, a los niños, a los pobres, a las personas con capacidades diferentes y a los ancianos". Si se quiere, todo un programa de gobierno.

A la luz de los recientes acontecimientos, vale preguntarse si nuestros mandantes tienen en claro cuáles son las prioridades para el éxito de su gestión. Dicho de otra manera: ¿era necesario que el llamado "ajuste" comenzase por nuestros mayores? ¿Están tan seguros de que no hay otros sectores, económica y socialmente mucho más favorecidos, que tendrían que contribuir antes que nadie a la mesa común?

Muerto

No cabe duda de que la oposición buscó desesperadamente un muerto durante cinco horas. No lo logró. Pero ¡ojo! La próxima vez no tendrán ningún escrúpulo en provocarlo ellos.

Cuidar el orden

Una cita de Maquiavelo que adquiere suma actualidad dice así: "El que tolera el desorden para evitar la guerra tiene primero el desorden y después la guerra". Nunca más debemos exponer a nuestras fuerzas del orden para que, desarmadas, sean atacadas, sobrepasadas y sobre todo vapuleadas por hordas de desencajados. Que esta incomprensible situación -suscitada por una jueza federal- sirva de experiencia para que de una vez por todas se restablezca el orden en la república. Sólo estarán en contra quienes comulguen con el desconcierto y la anarquía.

Superar la grieta

Qué pena me da mi país. Qué pena me da que la Justicia no actúe cómo debe, una vez más. Qué pena escuchar críticas a la inacción de la policía, cuando sí lo hacen, luego los mismos que critican su no accionar los llaman represores. Qué pena no ponernos de acuerdo. Qué pena no sanear la grieta que tanto nos duele a todos. Y qué sensación rara me da ver en las bancas de kirchneristas el cartel con la leyenda "Navidad sin presos políticos". Qué raro ver cómo se discuten si las preventivas están bien o no ya que mi papá, capitán de navío (R) Carlos G. Suarez Mason lleva ya más de once años de prisión preventiva, cuando la ley establece un máximo de dos años. Es decir que hace 11 años que no paso Navidad con mi papá. Además, acaba de ser condenado a cadena perpetua, después de 11 años de preventiva, en un juicio que en cinco años no pudo demostrar nada de lo cual se lo acusa. Simplemente se lo condenó por portación de apellido. Los jueces no tuvieron la valentía de aplicar otra condena simplemente porque mi papá se llama Carlos G. Suarez Mason. Una vez más me da pena y vergüenza esta injusticia que tiene la Argentina, mi pais. Quizás, como me dijo una amiga, esta sociedad no está preparada para sanear la grieta.

Robo en Punta Cana

Hace tres semanas, mientras estábamos en Punta Cana, República Dominicana, sufrimos el robo de los documentos de dos integrantes de la familia. Era domingo. Conseguimos un teléfono de emergencia de la embajada argentina en Santo Domingo, y fuimos contactados inmediatamente por la señora Mónica González, quien se puso a nuestra disposición y nos asistió permanentemente, hasta asegurarse de nuestro regreso a la Argentina. Agradezco profundamente en nombre de mi familia a la señora González, ya que a pesar de la desagradable situación sufrida nos hizo sentir contenidos y respaldados en todo momento.

Obesidad en alza

El sobrepeso y la obesidad siguen en aumento, en forma progresiva, sostenida y alarmante, tanto en niños como en adolescentes y adultos. Esto conlleva crecientes factores de riesgo, evitables y modificables, que promueven el desarrollo y la prevalencia de carga de enfermedades como las crónicas no transmisibles, discapacidades, problemas psicosociales, mala calidad de vida y muerte prematura. Es necesario un abordaje preventivo que promueva, por un lado, la educación para la salud, la lactancia materna, la actividad física regular, alimentos, mensajes y entornos saludables; y, por otro, evitar o reducir la oferta e ingesta de alimentos procesados ricos en grasa, azúcar y sal agregada, de bajo valor nutritivo; disminuir la ingesta de las bebidas azucaradas y con alcohol; y regulaciones que mejoren la información del etiquetado de alimentos y limiten los mensajes publicitarios que estimulan y crean conductas no saludables.

